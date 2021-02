Điện thoại do VinSmart sản xuất đã bán tại Mỹ

Ba mẫu điện thoại do VinSmart sản xuất mang thương hiệu AT&T đã xuất hiện tại hệ thống cửa hàng của nhà mạng này tại Mỹ từ đầu năm nay.

Các mẫu điện thoại mới được AT&T tung ra thị trường có tên Maestro Plus, Motivate và Fusion Z với tên mã lần lượt là V340U, V341U và V350U. So sánh với tên mã sản phẩm được cấp phép hoạt động tại Mỹ trên trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và Hiệp hội khai thác mạng di động Bắc Mỹ (PTCRB), cả ba model trên đều do VinSmart sản xuất.

Ba mẫu điện thoại mới của AT&T.

AT&T hiện bán và phân phối Maestro Plus, Motivate và Fusion Z ở các cửa hàng viễn thông của hãng, thương hiệu con Cricket và các đối tác lớn khác, như chuỗi siêu thị Walmart.

Giá bán của ba máy nếu kèm gói cước ưu đãi trả trước từ nhà mạng là 39 USD (900.000 đồng) cho mẫu Fusion Z, 49 USD (1.130.000 đồng) cho mẫu Motivate và 89 USD (2.050.000 đồng) cho mẫu Maestro Plus và chế độ bảo hành là hai năm.

Maestro Plus, Motivate và Fusion Z đều sở hữu màn hình 6 inch, độ phân giải HD+, cài đặt sẵn các ứng dụng trong hệ sinh thái của AT&T với AT&T TV. Cả ba đều dùng chip xử lý lõi tứ từ Qualcomm, hỗ trợ kết nối mạng 4G LTE và chạy hệ điều hành Android 10 (phiên bản GO).

Trước đó, vào tháng 10/2020 cả Nikkei và Bloomberg đều hé lộ thông tin VinSmart đang hợp tác sản xuất điện thoại cho nhà mạng AT&T với lô hàng đầu tiên khoảng hai triệu chiếc. Hãng công nghệ Việt từ chối bình luận.

10 mẫu điện thoại được cấp phép bán tại Mỹ do VinSmart sản xuất. Ảnh: FCC

Trang web của FCC Mỹ cũng liệt kê 10 mẫu điện thoại do VinSmart sản xuất vừa vượt qua các bài kiểm tra chất lượng để được bán tại Mỹ. Đáng chú ý, trong danh sách này có một sản phẩm mang tên mã V740S - vốn là Vsmart Aris, điện thoại tầm trung mới nhất của VinSmart đang bán tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, bà Nguyễn Thị Hồng, Tổng Giám đốc khối Điện thoại của VinSmart từng xác nhận điện thoại của hãng sẽ bán ra tại Mỹ trong năm 2021. Trong đó, Aris 5G sẽ là model đầu tiên cùng với Aris và Aris Pro với camera ẩn dưới màn hình.

Aris 5G hỗ trợ mạng 5G băng tần Sub 6 GHz. Đại diện VinSmart cho biết sẽ đưa ra các sản phẩm hỗ trợ cả 2 băng tần 5G tốt nhất hiện nay Sub 6 GHz và mmWave trong thời gian tới. Tại Mỹ, việc trang bị băng tần mmWave sẽ là lợi thế lớn cho hãng điện thoại Việt bởi băng tần này đã được phủ sóng rộng và có nhiều ưu điểm về tốc độ, độ trễ khi sử dụng. Hiện chỉ có iPhone 12 phiên bản Mỹ mới hỗ trợ băng tần mạng này.

VinSmart có nhà máy sản xuất điện thoại, thiết bị IoT và các sản phẩm thông minh tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, diện tích 14,8 hecta với công suất kỳ vọng là 125 triệu thiết bị các loại mỗi năm. Riêng phân khu lắp ráp sản xuất smartphone hiện có 26 line và 13 hệ thống máy SMT (hàn linh kiện bề mặt hoàn toàn tự động), nhiều phần việc đã được tự động hóa, nhân viên chỉ đóng vai trò giám sát sản xuất.

