Điện thoại Android đua giảm giá trước Tết

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm giá smartphone Android từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng do doanh số không như kỳ vọng.

Sau khi iPhone giảm giá, hàng loạt smartphone Android cũng được điều chỉnh giá trong mùa mua sắm Tết Nguyên đán. Đại diện Di Động Việt cho biết, trên phân khúc cao cấp, smartphone của Samsung đang giảm giá nhiều nhất. Cụ thể mẫu Galaxy S22 Ultra vừa hạ thêm hai triệu đồng so với đợt giá tháng 12/2022, xuống còn 19,39 triệu đồng. So với niêm yết, giá model này đã thấp hơn gần 12 triệu đồng. Mẫu Galaxy S22 giảm một triệu đồng xuống 13,3 triệu đồng và tổng cộng giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở phân khúc thấp hơn, Oppo Reno8 bản 256 GB và Xiaomi 12T bản 128 GB vừa được điều chỉnh lần lượt còn 12,9 và 10,9 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng so với tháng trước. Nhiều smartphone vốn đã có giá rẻ như Nokia C31, Masstel Hapi 30 4G, Realme C35, Tecno Pova 2... cũng giảm 200-700 nghìn đồng tùy model.

Ông Nguyễn Thế Kha, đại diện FPT Shop, cho biết dịp trước Tết luôn là mùa mua sắm sôi động, nhưng năm nay thị trường ảm đạm hơn. "Hai kỳ nghỉ tết gần nhau nên người dùng thường nhận thưởng khi đã sát Tết Âm lịch, ảnh hưởng tới việc chi tiêu nói chung. Nhu cầu mua sắm cũng đã dồn vào giai đoạn hậu giãn cách nên hiện sức mua không còn cao. Thị phần của iPhone liên tục tăng cũng tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh smartphone Android", ông Kha giải thích.

Hai năm trở lại đây, thị trường smartphone Android liên tục gặp khó tại Việt Nam. Một đại lý trong top 5 nhà bán lẻ lớn tiết lộ, trong năm 2022, thị phần điện thoại Android giảm 10% so với năm trước đó, chỉ còn 44%. Trong đó, Samsung giảm 8%, Xiaomi giảm 5%, riêng Oppo tăng gần 2%.

Sau chưa đầy một năm lên kệ, Galaxy S22 Ultra giảm 12 triệu đồng xuống còn 19,39 triệu đồng. Ảnh: Huy Đức

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, nhận định 2022 là quãng thời gian tương đối khắc nghiệt với phân khúc điện thoại Android khi trong 11 tháng của năm ngoái, doanh số bán ra trên cả thị trường Việt chỉ 11,7 triệu máy, giảm so với mức 13 triệu cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thị phần iPhone tăng từ hơn một triệu lên 1,5 triệu máy.

Việc người dùng Android, nhất là phân khúc bình dân, có xu hướng thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của nhóm thiết bị Android, buộc các đại lý giảm giá, kích cầu mua sắm. Tuy nhiên, các hệ thống cho biết doanh số sẽ không mấy khả quan. Đại diện FPT Shop nhận định kết quả kinh doanh nhóm sản phẩm này gần như đi ngang cũng được coi là tốt trong bối cảnh thị trường đi xuống. Trong khi đó, đại diện truyền thông Viettel Store kỳ vọng doanh số tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý dù tỷ trọng có cải thiện, doanh thu chung của hệ thống vẫn nghiêng về iPhone do phần lớn khách hàng Android tập trung ở phân khúc phổ thông và giá rẻ.

Khương Nha