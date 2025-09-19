Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Cuộc diễn tập do Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế tổ chức, với tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng hotlab của Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa. Khoa có lưu giữ thuốc phóng xạ I-131.
Đám cháy không rõ nguyên nhân, bùng phát trên diện tích khoảng 40 m2 trong phòng hotlab, không lan sang công trình khác. Cột khói cao 10-15 m nhưng không quá đậm đặc. Sự cố khiến cấu trúc phòng bị hư hại, nhiều vật dụng rơi vỡ, một số nhân viên bị thương và một người hoảng loạn tinh thần. Ngoài ra, nhiều vị trí trong phòng bị nhiễm bẩn phóng xạ, một số nạn nhân có dấu hiệu nhiễm bẩn phóng xạ trên bề mặt quần áo.
Khi chuông báo cháy vang lên, lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ nhanh chóng có mặt, triển khai khí tài và phối hợp cùng cán bộ bệnh viện dập lửa, sơ tán người bị thương ra ngoài. Bác sĩ trực cũng đồng thời báo cáo sự cố và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Đám cháy lớn khiến lực lượng ứng phó và chữa cháy của bệnh viện không thể tiếp cận phòng hotlab, buộc phải khoanh vùng và lập hàng rào an toàn cách hiện trường 30 m. Công an chốt chặn vòng ngoài, không cho người dân tiếp cận, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên bệnh viện ra ngoài.
Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế huy động lực lượng đến hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu nạn. Các cán bộ chiến sĩ mặc đồ bảo hộ chuyên dụng để phòng tránh phóng xạ, hạt nhân.
Trong quá trình chữa cháy, cảnh sát phát hiện một nạn nhân bị ngất trong khu vực sự cố và nhanh chóng tiếp cận, đưa ra ngoài.
Các nạn nhân được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Người bị thương nặng được xe cấp cứu chuyển lên Bệnh viện tuyến trên để điều trị.
Nhân viên y tế dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra mức độ nhiễm xạ đối với các nạn nhân có nguy cơ phơi nhiễm.
Nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế dùng thiết bị đo suất liều, đánh giá mức nhiễm xạ trong không khí, sau đó điều chỉnh, mở rộng hàng rào khoanh vùng và gắn biển cảnh báo phóng xạ nguy hiểm.
Bộ đội Phòng hóa thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế tham gia khắc phục sự cố, thu gom vỏ bình chứa nguồn phóng xạ và các vật thể nhiễm bẩn xung quanh, đồng thời chuẩn bị phương tiện để tiến hành tẩy xạ, khôi phục môi trường.
Sau khi hoàn tất tẩy xạ khu vực và phương tiện nhiễm bẩn, lực lượng tham gia chữa cháy và xử lý sự cố bức xạ, hạt nhân cởi bỏ trang phục bảo hộ, ra ngoài để kiểm tra mức độ nhiễm bẩn.
Sau khi xử lý sự cố, chỉ huy hiện trường triệu tập các lực lượng tham gia tại trạm chỉ huy để nắm tình hình. Khi kết thúc diễn tập, Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân sẽ họp với các đơn vị liên quan nhằm đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai, đồng thời xác định trách nhiệm và xử lý các vấn đề phát sinh.
Phó chủ tịch TP Huế Nguyễn Thanh Bình nhận định buổi diễn tập diễn ra an toàn, các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng trong xử lý tình huống.
Võ Thạnh