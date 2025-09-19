Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Cuộc diễn tập do Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế tổ chức, với tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng hotlab của Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa. Khoa có lưu giữ thuốc phóng xạ I-131.

Đám cháy không rõ nguyên nhân, bùng phát trên diện tích khoảng 40 m2 trong phòng hotlab, không lan sang công trình khác. Cột khói cao 10-15 m nhưng không quá đậm đặc. Sự cố khiến cấu trúc phòng bị hư hại, nhiều vật dụng rơi vỡ, một số nhân viên bị thương và một người hoảng loạn tinh thần. Ngoài ra, nhiều vị trí trong phòng bị nhiễm bẩn phóng xạ, một số nạn nhân có dấu hiệu nhiễm bẩn phóng xạ trên bề mặt quần áo.