Diễn tả thời tiết lạnh giá trong tiếng Anh

Để nói trời lạnh, ngoài "cold", tiếng Anh có nhiều từ khác như "frosty", "icy" hay "It's biting cold".

Thầy Quang Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh, chia sẻ một số từ vựng để nói về thời tiết mưa, lạnh:

Với thời tiết khoảng 10 độ, người Việt chúng ta thường gọi là "cold" hoặc "chilly", nhưng ở Mỹ, tôi thấy người ta thường chỉ nói là "cool" thôi. Nếu lạnh hơn mức "cold", ta có thể nói: "It's freezing" hoặc "it's frigid". Còn trời lạnh tới "cắt da cắt thịt" tiếng Anh có cách diễn đạt: "It's biting cold".

Nếu nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, trời nhiều tuyết, ta nói: "a snowy day". Khi hơi nước trong không khí bám vào các bề mặt tạo thành "băng giá" thì người Anh dùng "frost". Tính từ của nó là "frosty" cũng có nghĩa là trời rất lạnh.

Trời lạnh, một vài giọt nước từ mái nhà hoặc thân cây bị đóng băng tạo thành "băng nhũ" (giống như thạch nhũ trong hang, nhưng là nước đá), gọi là "icicle". Nếu "lạnh như đá" thì tiếng Anh có cách diễn đạt "icy", ví dụ: "the water is icy" - nước lạnh như băng luôn đó.

Cơn mưa khi nhiệt độ xuống thấp cũng có nhiều cách diễn đạt. Ví dụ, mưa rơi xuống đất rồi mới đóng băng, gọi là "freezing rain".

Loại thứ hai là "mưa đá", chắc hẳn nhiều bạn nghĩ tới "hail". Thật ra, "hail" thường xuất hiện ở khu vực không khí nóng, có hạt đá to và có giông bão. "Sleet" là khi giọt mưa/băng rơi qua một vùng không khí nóng, hóa thành nước, rồi rơi xuống dưới không khí lạnh, các giọt nước bị đóng băng, tức mưa đá. Hiểu một cách đơn giản thì "sleet" là "mưa đá" khi nhiệt độ rất thấp; còn "hail" là mưa đá khi có cơn giông, ở nơi nhiệt độ ấm.

Quang Nguyen (Moon ESL)