Điện máy Xanh Supermini mở 500 shop, kỳ vọng thu 10.000 tỷ năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) mở thêm 500 cửa hàng Điện máy Xanh Supermini trong năm 2021 đầy khó khăn.

Giữa năm 2020, khi ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi Thế Giới Di Động tiết lộ kế hoạch thần tốc 300/6 - mở mới 300 shop Điện máy Xanh Supermini trong 6 tháng cuối năm khiến nhiều người hoài nghi. Bởi lẽ, bức tranh chung của ngành bán lẻ khi đó ảm đạm do ảnh hưởng của Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019, ảnh hưởng ra toàn cầu. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm "nói là làm", kế hoạch thần tốc của Thế Giới Di Động về đích đúng hạn, góp phần đưa thương hiệu Điện máy Xanh phủ rộng khắp khu dân cư xa xôi.

Điện máy Xanh Supermini có kết quả kinh doanh khả quan trong thời gian dịch bệnh.

Tiếp nối đà phát triển, Thế Giới Di Động đặt chiến lược nâng số lượng Điện máy Xanh Supermini lên 1.000 cửa hàng trong năm 2021. Thực hiện mục tiêu này, bất chấp thời gian căng thẳng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, công ty vẫn mở mới 300 cửa hàng. Dự kiến từ đây tới cuối năm, khoảng 200 cửa hàng nữa được mở, nâng tổng số Điện máy Xanh Supermini lên 800, với mục tiêu dự kiến mang về 10.000 tỷ trong năm 2022.

Không gian bên trong cửa hàng Điện máy Xanh Supermini.

Đại diện Thế Giới Di Động cho biết thêm, con số này tuy chưa về đích như mong muốn của nhà bán lẻ. Song tính trung bình mỗi tháng, đơn vị đều đặn mở mới hơn 40 cửa hàng Supermini. Đây là một nỗ lực lớn khi trong bối cảnh 2021 đầy khó khăn. Đợt bùng phát của dịch Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp phải trải qua những tháng cao điểm phải tạm "đóng băng" hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Thế Giới Di Động vẫn duy trì mở rộng hệ thống có thể xem là điểm sáng trong ngành bán lẻ Việt Nam.

Với mô hình Điện máy Xanh Supermini, hiệu quả thể hiện ngay từ những ngày đầu shop mở cửa. Doanh số một shop có diện tích 100 - 150 m2 duy trì trung bình từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng mỗi tháng, ghi nhận biên lợi nhuận gộp tốt hơn cả mô hình Điện máy Xanh hiện tại. Điều này đến từ việc nhà bán lẻ tiết giảm chi phí khi mặt bằng ở thị trường nông thôn rẻ hơn nhiều so với thành phố lớn. Các shop cũng tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có tại điểm thuê. Cùng với đó là mô hình "all in one" - một nhân viên làm hết mọi việc. Một cửa hàng cần 4 nhân viên và một quản lý đảm nhận 3-4 shop, giúp công ty tối ưu nhiều chi phí về nhân sự, vận hành.

Ngoài ra, cách bố trí khoa học, hợp lý để tăng không gian tại cửa hàng, trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, đơn vị đưa dải sản phẩm phù hợp, cụ thể là cửa hàng gia dụng về thị trường nông thôn, góp phần thúc đẩy lợi nhuận tại hệ thống Điện máy Xanh "siêu nhỏ" này.

Nhân viên cửa hàng Điện máy Xanh Supermini đang giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.

Chuỗi Supermini đóng góp vào kết quả chung của Điện máy Xanh. Doanh thu thu từ hơn 850 tỷ đồng cuối năm 2020, lên ngưỡng hơn 4.400 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2021. Tỷ lệ đóng góp cũng gia tăng từ mức 0,2% khi mới ra đời (tháng 7/2020), tăng dần lên 7,5% cuối năm 2020, tăng lên 8-9% nửa đầu năm 2021. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, hiện tỷ lệ lên đến ngưỡng 12%.

Xét trong cơ cấu doanh thu của MWG, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp lớn nhất khi chiếm 50%. Như vậy, với 601 cửa hàng tại thời điểm 31/9, chuỗi Supermini với biên lợi nhuận cao, góp phần vào cải thiện biên lợi nhuận ròng của đơn vị.

Với nỗ lực vượt qua thử thách của gần nửa năm dịch bệnh, những dấu hiệu khả quan trong giai đoạn bình thường mới, ông Hiểu Em tin tưởng, Điện máy Xanh Supermini sẽ là "gà đẻ trứng vàng" tiếp theo của Thế Giới Di Động. Sự tăng trưởng của chuỗi cũng kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào kết quả chung cho Điện máy Xanh, toàn hệ thống của nhà bán lẻ trong thời gian tới.

Lê Nguyễn

Ảnh: MWG