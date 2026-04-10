Điện Máy Xanh phân phối máy lọc nước làm lạnh sâu Kangaroo

Điện Máy Xanh phân phối dòng máy lọc nước Hydrogen 2026 tích hợp hệ lõi lọc Purion riêng biệt và công nghệ CoolJet làm lạnh sâu đến 5 độ C.

Đơn vị này cho biết, hệ lõi lọc Purion và hệ thống làm lạnh CoolJet là hai điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên dòng sản phẩm. "Sự kết hợp này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch và giải nhiệt tức thì của các gia đình trong bối cảnh mùa hè oi nóng đang đến gần", đại diện nhà phân phối nói.

Máy lọc nước Kangaroo 2026 tiện lợi với công nghệ làm lạnh CoolJet. Ảnh: Kangaroo

Theo thông tin từ nhà sản xuất, với dòng máy mới này hãng đưa hệ lõi lọc Purion vào dòng máy mới như một giải pháp bảo vệ sức khỏe người dùng từ gốc. Cấu trúc riêng biệt của hệ lõi này giúp hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ nước và giảm thiểu nguy cơ tái nhiễm khuẩn sau khi lọc. Sau quá trình lọc, nguồn nước có thể đạt nhiều chỉ số khác nhau như nước khoáng, kiềm hoặc hydrogen tùy cấu hình lõi lọc của thiết bị.

Đặc biệt, thiết kế riêng biệt của Purion hỗ trợ người dùng nhận diện lõi lọc chính hãng dễ dàng hơn. "Điều này giải quyết bài toán lõi lọc giả hoặc kém chất lượng trôi nổi trên thị trường vốn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước đầu ra và tuổi thọ của thiết bị", đại diện Kangaroo chia sẻ.

Theo Điện Máy Xanh, đơn vị ghi nhận nhiều khách hàng có thói quen tự mua lõi lọc thay thế sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng phụ kiện không đảm bảo có thể làm hỏng máy và gây hại cho sức khỏe. Thiết kế của bộ lõi Purion góp phần ngăn chặn tình trạng này, giúp bảo vệ uy tín thương hiệu và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng. "Purion không chỉ đơn thuần là một bộ phận kỹ thuật, còn thể hiện định hướng của nhà sản xuất trong việc giúp khách hàng an tâm hơn về nguồn nước uống trực tiếp", vị đại diện nói.

Bên cạnh khả năng lọc, Kangaroo cũng chú trọng nâng cấp trải nghiệm sử dụng thực tế thông qua công nghệ CoolJet. Hệ thống này cho phép máy làm lạnh nhanh và sâu, đưa nhiệt độ nước xuống mức 5 độ C và duy trì mức nhiệt này ổn định trong thời gian dài. Khả năng cung cấp nguồn nước mát liên tục là yếu tố đặc biệt quan trọng trong mùa nóng, khi nhu cầu giải khát của các thành viên trong gia đình tăng cao. Người dùng không còn phải chờ đợi lâu hoặc sử dụng thêm đá lạnh vốn có thể không đảm bảo vệ sinh.

Bên trong hệ thống lõi lọc và làm lạnh của máy. Ảnh: Kangaroo

Anh Việt Hoàng, một khách hàng tại TP HCM, chia sẻ gia đình anh ưu tiên các thiết bị có khả năng làm lạnh nhanh để phục vụ nhu cầu uống nước mát thường xuyên. Theo anh, việc sở hữu một chiếc máy lọc nước có thể cung cấp nước lạnh ổn định giúp sinh hoạt hàng ngày thuận tiện và thoải mái hơn, nhất là với những gia đình đông người. "Công nghệ CoolJet hiện thực hóa nhu cầu này bằng cách tối ưu hóa hiệu suất vận hành, mang lại giá trị sử dụng thiết thực trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao", anh Hoàng bày tỏ.

Dòng máy Hydrogen 2026 được các chuyên gia nhận định theo xu hướng phát triển thiết bị gia dụng hiện đại, nơi nhà sản xuất kết hợp đồng thời tiêu chuẩn y tế và tiện ích sinh hoạt. Sự khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở các thông số kỹ thuật khô khan, còn ở giá trị phục vụ cuộc sống hàng ngày: người dùng muốn uống là có ngay nước mát và sạch.

Hiện tại, người tiêu dùng có thể tìm hiểu và mua sắm các dòng máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 2026 mới nhất tại hệ thống Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Việc phân phối rộng rãi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các công nghệ lọc và làm lạnh tiên tiến, đồng thời đảm bảo dịch vụ hậu mãi, thay thế linh kiện chính hãng về sau. Dòng sản phẩm được đơn vị kỳ vọng là một trong những lựa chọn trọng tâm của thị trường điện máy trong mùa hè năm nay.

Thanh Thư