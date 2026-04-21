Điện Máy Xanh lãi hơn tỷ đồng mỗi giờ

Đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng mỗi giờ trong quý I, Điện máy Xanh đang đẩy nhanh việc mở rộng hệ sinh thái để chuẩn bị IPO năm nay.

Theo báo cáo kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, quý I doanh nghiệp đạt hơn 32.610 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.206 tỷ, tăng gần gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bình quân mỗi ngày công ty lãi hơn 24,5 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi giờ. Biên lợi nhuận sau thuế cũng được cải thiện lên mức 6,8%.

Tăng trưởng của Điện Máy Xanh đến từ nhiều trụ cột. Trong đó, Topzone là chuỗi có tốc độ cao nhất với mức tăng 42%, tiếp theo là Thế Giới Di Động 34% và Điện Máy Xanh hơn 30%. Theo ngành hàng, điện thoại di động ghi nhận mức tăng 65%, còn nhóm gia dụng và tủ lạnh cùng đi lên 45%.

Đến cuối quý I, hệ thống duy trì quy mô 2.006 cửa hàng Điện Máy Xanh, 929 điểm bán Thế Giới Di Động và 85 cửa hàng Topzone, không thay đổi so với đầu năm.

Mảng dịch vụ kỹ thuật Thợ Điện Máy Xanh mang về 700 tỷ đồng doanh thu, tăng 45%, với hơn 8.000 nhân sự, trong đó thu từ khách hàng bên ngoài chiếm 18%. Ở kênh số, Super App ghi nhận 2.000 tỷ đồng doanh thu, thu hút 44 triệu lượt truy cập, giá trị đơn hàng bình quân tăng 28%, hướng tới mô hình "đại siêu thị online" tích hợp bán lẻ, dịch vụ và tài chính.

Tại thị trường nước ngoài, liên doanh EraBlue ở Indonesia đạt doanh thu 906 tỷ rupiah (khoảng 1.400 tỷ đồng). Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tại đây cao gấp 1,5-2,6 lần mô hình tương đương trong nước. Chuỗi hiện có 212 cửa hàng, đặt mục tiêu tăng khoảng gấp đôi vào 2027 và gấp 4 lần đến 2030 (1.000 điểm bán).

Năm nay, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu 122.500 tỷ đồng doanh thu và 7.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt gần 12% và 27% so với 2025.

Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Quy mô chào bán tối đa của doanh nghiệp là 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16,3% vốn. Mỗi cổ phiếu dự kiến được chào bán không thấp hơn 16.163 đồng, và toàn bộ số tiền thu về sẽ được Điện Máy Xanh dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Thi Hà