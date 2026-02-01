Điện mặt trời tại chỗ giúp kho lạnh ứng phó chi phí năng lượng tăng

Hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp doanh nghiệp kho lạnh ổn định chi phí, giảm rủi ro biến động giá điện và tăng khả năng vận hành bền vững.

Trong 5 năm qua, giá điện thương mại - công nghiệp tại Mỹ đã tăng 8% - 25% tùy khu vực. Sự bùng nổ của AI và nhu cầu năng lượng mới khiến giá điện dự báo tiếp tục biến động. Với ngành kho lạnh - lĩnh vực tiêu tốn năng lượng lớn - chi phí tăng và khó dự báo đang bào mòn lợi nhuận. Các đợt nắng nóng kéo dài do biến đổi khí hậu càng làm áp lực gia tăng, khi hệ thống làm lạnh phải vận hành liên tục để bảo quản thực phẩm và dược phẩm.

Kho lạnh chịu tác động mạnh hơn nhiều ngành khác do hoạt động 24/7. Điện cho làm lạnh có thể chiếm hơn 70% tổng tiêu thụ, với mức sử dụng khoảng 640 - 650 kWh/m3 mỗi năm, cao gấp 4 - 5 lần các công trình thương mại thông thường. Vì vậy, chỉ cần giá điện biến động nhẹ cũng đủ khiến chi phí vận hành tăng mạnh.

Điện mặt trời tại chỗ giúp doanh nghiệp kho lạnh tiết kiệm chi phí, ổn định vận hành. Ảnh: Kokliang1981- stock.adobe

Trong bối cảnh đó, điện mặt trời tại chỗ được xem là giải pháp "phòng vệ" hiệu quả. Việc tự sản xuất điện ngay tại cơ sở giúp doanh nghiệp có mức giá năng lượng ổn định, giảm phụ thuộc vào lưới điện và hạn chế rủi ro tăng giá. Tùy khu vực, chi phí điện mặt trời dao động khoảng 3,2 - 15,5 cent/kWh, thường thấp hơn giá điện thương mại trung bình.

Với đặc thù tiêu thụ điện cao và ổn định quanh năm, nhiều kho lạnh có thể đạt hiệu quả tài chính ngay cả khi không có ưu đãi của chính phủ. Điện mặt trời giúp "chốt giá" chi phí năng lượng dài hạn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính.

Việc kết hợp pin lưu trữ giúp gia tăng lợi ích, cho phép tích trữ điện dư vào giờ nắng cao điểm để sử dụng khi nhu cầu hoặc giá điện tăng, đồng thời duy trì hoạt động khi mất điện. Ngay cả hệ thống không kèm lưu trữ cũng giúp giảm đáng kể mức độ phụ thuộc vào lưới điện.

Bên cạnh yếu tố chi phí, điện mặt trời còn mang lại lợi thế bền vững. Trong bối cảnh khách hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý ngày càng chú trọng phát thải carbon, việc chuyển sang năng lượng sạch giúp doanh nghiệp kho lạnh vừa củng cố hình ảnh, vừa tăng sức cạnh tranh.

Khi giá điện tiếp tục leo thang và độ ổn định của lưới điện suy giảm, điện mặt trời tại chỗ đang trở thành lựa chọn thực tế, giúp các doanh nghiệp kho lạnh bảo vệ biên lợi nhuận và nâng cao khả năng vận hành dài hạn.

Hải My (Theo Food Logistics)