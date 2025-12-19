Diện mạo mới tại các nút giao có camera AI

Sau gần một tuần đi vào hoạt động, camera AI đang giúp giao thông Hà Nội trở nên văn minh hơn. Trong giờ cao điểm buổi sáng, người dân dừng chờ đèn đỏ ngay trước vạch trên đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Xuân) một cách trật tự.

Nhiều chuyên gia nhận định, tác động lớn nhất của camera AI không nằm ở việc xử phạt, mà ở việc từng bước hình thành thói quen chấp hành luật giao thông một cách tự giác.