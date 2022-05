Diện mạo Han Jae Suk qua thời gian

Tài tử để tóc rẽ ngôi trong loạt ảnh hồi năm 2002. Cùng năm, anh góp mặt trong phim truyền hình "Giày thủy tinh", hóa thân Jang Jae Hyuk - người đàn ông được cả hai cô gái yêu say đắm. Dù không nổi bật như vai của So Ji Sub, anh vẫn gây ấn tượng nhờ hình tượng ấm áp, lãng mạn và chín chắn. Ảnh: SBS