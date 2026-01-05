Ở tuổi 13, North West - con gái của tỷ phú Kim Kardashian và rapper Kanye West - để tóc sáng màu, theo mốt răng đen và đeo khuyên mũi.

Trên TikTok những ngày qua, North West liên tục đăng video khoe phong cách mới cùng một người bạn, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong hầu hết bài đăng, cô bé xuất hiện với mái tóc màu xanh, răng bọc kim loại và phối đồ theo phong cách hip-hop. Thi thoảng, North đeo khuyên mũi giả, dây chuyền hình đầu lâu đính kim cương 106 carat - quà Giáng sinh do mẹ tặng.

Diện mạo con gái Kim Kardashian gây chú ý North West theo mốt trang điểm baddie (gái ngầu), gắn lông mi giả khi quay video nhép theo nhạc. Video: TikTok/ Kim And North

Diện mạo của North West gây tranh luận trên các trang báo quốc tế và mạng xã hội. Nhiều người nhận xét phong cách của North không hợp tuổi, nhất là khi em chưa đủ tuổi thiếu niên (từ 13 đến 19 tuổi). Theo cách tính tại Mỹ, con gái Kim Kardashian vẫn 12 tuổi đến khi đón sinh nhật lần thứ 13 vào ngày 15/6.

North West sinh năm 2013, là con lớn của Kanye West và ngôi sao truyền hình Kim Kardashian. Sau khi cặp sao ly hôn năm 2022, North và ba em sống cùng mẹ nhưng vẫn thường gặp bố. Vì Kim Kardashian là người nuôi dưỡng chính, nhiều người cho rằng cô ảnh hưởng đến gu thẩm mỹ của con gái.

Từ nhỏ, cô bé được bố mẹ xây dựng phong cách như ngôi sao thời trang nhí, có tủ đồ hiệu trị giá hàng triệu USD. Thời gian gần đây, gu mặc của North vấp nhiều phản ứng tiêu cực. Dịp Giáng sinh, cô gây chú ý khi đăng ảnh khoe bộ răng bọc kim cương nhọn lấy cảm hứng từ răng cá mập, trên Instagram cá nhân. Trước đó, North mặc corset trong chuyến du lịch ở Rome cùng mẹ, theo mốt tẩy trắng chân mày và xỏ khuyên ngón tay.

North West khoe hàm răng bọc kim cương trong bức hình chụp cùng nhà kim hoàn gốc Việt Johnny Dang. Ảnh: Instagram/ North West

Khi hình ảnh của North xuất hiện trên nhiều trang tin, phần lớn công chúng không đồng tình cách Kim Kardashian nuông chiều con. Tuy nhiên, Kim ủng hộ việc con gái ăn mặc theo sở thích. Trên podcast Call Her Daddy hồi tháng 10/2025, tỷ phú 46 tuổi tiết lộ North học cách phớt lờ các chỉ trích, khen con trưởng thành và tự tin. Kim cũng cho biết đang cố gắng cân bằng việc đặt ra giới hạn và khuyến khích con cái sáng tạo.

"Con gái biết nghe lời tôi. Nhưng trong một số chuyện, tôi sẽ phản ứng kiểu: 'Nếu con muốn nhuộm tóc xanh, con cứ làm vậy'. Điều đó khiến con bé hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ tước đi sự sáng tạo của con", cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Complex Style tháng 9/2025, Kim đánh giá con gái có phong cách độc đáo, cho biết North đã dạy cô nhiều về thời trang thông qua cách thể hiện bản thân. "North giới thiệu nhiều thương hiệu mới cho tôi. Bé chỉ thích những gì nó thích. Thật thú vị khi thấy một người sáng tạo, cũng như hiểu rõ chính mình đến thế", cô nói thêm.

North mặc corset khi đi chơi cùng mẹ tại Rome (Italy) hồi tháng 8/2025. Ảnh: Backgrid

Phương Thảo (theo People, Page Six)