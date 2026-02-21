Diện mạo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Hiện đoạn từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu cơ bản hoàn thành, được chủ đầu tư hoàn tất các công đoạn kỹ thuật, hồ sơ cuối cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác tạm.
Nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay cơ bản hoàn thành.
Từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vừa qua nút giao với quốc lộ 51, chủ đầu tư đã lắp bảng chỉ dẫn rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua cánh đồng của xã Long Thành đã hoàn thành. Trong khi đó đường dân sinh 2 bên vẫn đang được các nhà thầu thi công.
Nhiều cọc phản quang, hộ lan chưa được hoàn thiện ở khu vực cao tốc qua xã Long Thành.
Trước đó việc thông xe tạm sẽ thực hiện trước Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, song do lo ngại vấn đề an toàn giao thông và các thủ tục pháp lý nên tuyến đường chưa khai thác.
Đoạn cao tốc qua khu vực núi Dinh.
Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ dài 19,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 98%.
Tuyến chính cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua khu vực Hội Bài đã sơn kẻ đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng đưa vào khai thác.
Tại vị trí điểm cuối cao tốc ở phường Tam Long, cầu vượt thuộc dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được thi công. Tuyến đường dài hơn 16 km, quy mô 4-6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80-100km/h, tổng mức đầu tư 13.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành nối dài cao tốc đến TP Vũng Tàu cũ.
Cao tốc băng qua cánh đồng nối phường Long Hương đến phường Tam Long.
Hiện dự án thành phần 1 dự kiến hoàn thành trong tháng 4 tới. Khi toàn tuyến đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian đi trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu từ 120 phút còn khoảng 70 phút.
Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu
Phước Tuấn - Trường Hà