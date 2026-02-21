Diện mạo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Hiện đoạn từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu cơ bản hoàn thành, được chủ đầu tư hoàn tất các công đoạn kỹ thuật, hồ sơ cuối cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác tạm.

Nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay cơ bản hoàn thành.