Điện lực TP HCM không cắt điện dịp lễ 2/9

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đảm bảo không cắt điện, liên tục kiểm tra đảm bảo dịch vụ ổn định, xây dựng phương án xử lý sự cố từ ngày 1-4/9.

EVNHCMC đã chỉ đạo Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế kiểm tra và xử lý khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang cây xanh, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, cấp điện an toàn và ổn định.

Công nhân Công ty Lưới điện Cao thế rửa sứ bằng bằng nước áp lực cao, xử lý tình trạng nhiễm bụi bẩn bám ở các chuỗi sứ và thiết bị trong trạm biến áp. Ảnh: EVNHCMC

Các đơn vị trực thuộc cũng xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi. Lịch trực được tăng cường với lãnh đạo, đội vận hành sửa chữa điện 24/24h. Chế độ trực ban thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; mỗi đơn vị bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Công ty Điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện. Đơn vị có kế hoạch ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, ném các vật lên đường dây gây vi phạm hàng lang tuyến dây; bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội. Điểm công cộng, khu dân cư, vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 được đảm bảo an toàn điện.

Công nhân Công ty Điện lực Củ Chi khai quang mé nhánh cây xanh trong hành lang lưới điện. Ảnh: EVNHCMC

Theo ông Phạm Minh Lương - Phó giám đốc Công ty lưới điện cao thế TP HCM, hiện nay, tổng công suất truyền tải do đơn vị quản lý hoàn toàn đáp ứng đủ cho công suất tiêu thụ đỉnh hiện nay với độ dự phòng cao, không có trường hợp quá tải đường dây và trạm biến áp. Lưới truyền tải sẵn sàng phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại TP HCM. Công ty đã triển khai các phương án đảm bảo cung cấp điện và ngăn ngừa sự cố đối với 61/61 trạm biến áp, đường dây liên quan. Công ty tổ chức tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tình trạng vận hành.

"Đối với các trạm biến áp nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, trạm nằm ở vùng ven biển dễ bị oxy hóa thiết bị, đơn vị kiểm tra tăng cường và sẵn sàng xử lý khi có bất thường xảy ra", ông Lương chia sẻ.

Ông Cam Minh Trí - Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết, đơn vị đã tổ chức kiểm tra lưới điện trung thế, thiết bị đóng cắt, trạm biến thế. Công ty đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện; phát quang giữ an toàn hành lang tuyến dây lưới điện kết hợp sử dụng camera nhiệt, thiết bị thử phóng điện PD, kiểm tra phụ tải trạm.

"Danh sách vật tư dự phòng, máy phát điện, phương tiện và lực lượng được lập sẵn nhằm xử lý nhanh khi có sự cố, tái lập điện trong thời gian nhanh nhất", ông Trí nói

Song song với việc đảm bảo cung cấp điện, EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân quan tâm, kiểm tra hệ thống điện trong nhà đảm bảo an toàn, kịp thời thay thế khi có hư hỏng. Gia đình cần tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy nổ.

Minh Huy