Điện lực miền Bắc đạt sản lượng 8,149 tỷ kWh

Báo cáo của Điện lực miền Bắc EVNNPC cho thấy điện thương phẩm tháng 4 tăng hơn 16% so với cùng kỳ, đảm bảo sản lượng phục vụ 27 tỉnh, thành miền Bắc.

Trong báo cáo mới nhất hôm 15/5, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 8,149 tỷ kWh, tăng 16,14% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp xây dựng chiếm 64,82% (tăng 15,85%), quản lý tiêu dùng chiếm 27,6% (tăng 15,06%) và thương nghiệp chiếm 3,08% (tăng 28,81%).

Sản lượng trên được Tổng công ty ghi nhận trong tháng 4, thời điểm miền Bắc bước vào hè với một số đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Công nhân điện lực PC Quảng Ninh sửa chữa, đấu nối đường dây. Ảnh: EVNNPC

Theo báo cáo, tổn thất điện năng trong tháng 4 của toàn Tổng công ty này đạt 4,86%, tăng 1,4% so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 4 tháng đạt 3,77%, giảm 0,25% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,33% so với kế hoạch EVN giao. Trong tháng 4, EVNNPC cấp điện cho 198 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,3 ngày, giảm 0,33 ngày so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 712 khách hàng trung áp, thời gian trung bình của ngành điện là 3,34 ngày, giảm 0,18 ngày so với cùng kỳ 2023 và giảm 3,66 ngày so với quy định của EVN.

Nhờ các hoạt động tuyên truyền đến khách hàng, sản lượng điện tiết kiệm của EVNNPC đạt trên 180 triệu kWh, chiếm 2,22% so với thương phẩm. Trong đó, khối sản xuất công nghiệp tiết kiệm nhiều nhất, đạt 112,096 triệu kWh. Về công tác đầu tư xây dựng khởi công, đóng điện lưới điện 110kV, hết tháng 4 Tổng công ty đã khởi công 13 dự án, đóng điện 19 dự án.

Cán bộ ngành điện Hà Tĩnh hướng dẫn người dân tiết kiệm điện, cảnh báo nguy cơ trong mùa nắng nóng. Ảnh: EVNNPC

Dự đoán nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao trong tháng 5, EVNNPC thực hiện loạt giải pháp tuyên truyền nhằm mục đích khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm đến người dân. Tổng công ty cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường kiểm tra vận hành các đường dây mang tải cao, xử lý tồn tại liên quan hệ thống thoát sét của đường dây, nhằm ứng phó các đợt mưa sét, giông lốc có thể xảy ra.

Tuấn Vũ