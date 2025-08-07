Điện Kremlin xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Trump trong "vài ngày tới" và họ đang chuẩn bị cho sự kiện.

"Theo đề xuất từ phía Mỹ, chúng tôi về nguyên tắc đã đạt được thỏa thuận để tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới", hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 7/8 dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin.

Ông Ushakov cho biết Moskva đang bắt đầu thảo luận chi tiết với Washington về kế hoạch diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trợ lý Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tuần sau, nhưng chưa nêu địa điểm và thời gian cụ thể. Về đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với việc tổ chức cuộc gặp ba bên có cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Ushakov cho biết Nga "không bình luận gì về điều này".

Tổng thống Mỹ Trump trước đó cũng nói có "cơ hội tốt để cuộc gặp diễn ra sớm". Nhà Trắng khẳng định ông Trump sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff hôm 6/8 tới Moskva và thảo luận với Tổng thống Putin trong khoảng ba giờ. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi "hữu ích và mang tính xây dựng" về các chủ đề xung đột Ukraine và tiềm năng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Trump cũng đăng trên mạng xã hội rằng hai bên "đạt tiến triển lớn" và ông đã thông báo nội dung đàm phán cho một số đồng minh châu Âu. "Mọi người đều thống nhất rằng cuộc chiến này phải kết thúc, và chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu đó trong những ngày và tuần tới", ông cho hay.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ là dấu hiệu tích cực cho thấy căng thẳng giữa hai nước phần nào hạ nhiệt. Quan hệ hai bên trước đó leo thang khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư rằng sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8.

Ba vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ trước đó không đạt tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, bất chấp sự hối thúc từ Tổng thống Trump.

Ngọc Ánh (Theo AFP)