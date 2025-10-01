Điện Kremlin nêu lý do ông Putin không dùng mạng xã hội

Điện Kremlin cho biết lịch trình làm việc khiến ông Putin không sử dụng mạng xã hội, song đội ngũ trợ lý luôn cập nhật cho ông chủ đề thịnh hành.

"Tổng thống Vladimir Putin hiện diện trên mạng xã hội thông qua các kênh chính thức của Điện Kremlin, nhưng không có ý định tương tác trực tiếp, vì như Tổng thống đã nói nhiều lần, điều đó không phù hợp với ông", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/9 cho hay.

Tổng thống Nga không sử dụng mạng xã hội, trong khi Điện Kremlin duy trì một số tài khoản chính thức trên các nền tảng như Telegram, X.

Ông Peskov cho biết Tổng thống cũng không có kế hoạch đăng ký tài khoản cá nhân trên nền tảng nào. Người phát ngôn Điện Kremlin trước đó nói rằng đội ngũ trợ lý luôn cập nhật cho Tổng thống các chủ đề thịnh hành trên mạng. Gia đình và người quen của lãnh đạo Nga cũng thỉnh thoảng chia sẻ thông tin với ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Moskva tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Hồi năm 2017, ông Putin cho biết lịch làm việc bận rộn và thường kết thúc vào đêm muộn khiến ông không có thời gian lên mạng. Theo ông, tốt hơn nên dành khoảng thời gian nghỉ ngơi cho việc tập thể dục và các hoạt động giúp thư giãn.

"Tôi sắp xếp lịch trình theo cách phân bổ thời gian cho sự phát triển sáng tạo, như nghe nhạc, chơi thể thao hoặc trò chuyện với bạn bè", ông nói.

Theo Tổng thống Nga, các nhân viên trong chính quyền của ông sử dụng rộng rãi Internet và mạng xã hội. Ông cũng biết có hàng nghìn tài khoản sử dụng tên ông theo cách này hay cách khác. "Tôi đều không liên quan gì cả. Mọi người hãy thận trọng đấy. Mọi thứ được viết ra đều không phải do chính tôi", ông cho hay.

Ông cũng không thích sử dụng điện thoại thông minh vì cho rằng thiết bị này có thể làm lộ dữ liệu cá nhân cũng như các thông tin quan trọng khác, đe dọa tới an ninh quốc gia.

Huyền Lê (Theo TASS, RT)