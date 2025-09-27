Điện Kremlin chỉ trích ý tưởng NATO bắn hạ chiến đấu cơ Nga

Điện Kremlin cho rằng đề xuất NATO bắn hạ máy bay xâm phạm không phận, trong đó ám chỉ chiến đấu cơ Nga, là "liều lĩnh và vô trách nhiệm".

"Nói một cách giảm nhẹ thì những tuyên bố cho rằng nên bắn hạ máy bay Nga là liều lĩnh và vô trách nhiệm, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 26/9.

Quan chức Nga cho rằng các nước châu Âu đang áp dụng "cơ chế tự kích động". "Chính họ nêu vấn đề và đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm", ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin tái khẳng định cáo buộc biên đội tiêm kích MiG-31 Nga xâm phạm không phận Estonia hôm 19/9 là "vô căn cứ".

"Chúng tôi đã thấy những cuộc trao đổi sau khi xuất hiện cáo buộc máy bay Nga bay vào vùng trời Estonia. Tuy nhiên, hoàn toàn không có bằng chứng nào, chứ đừng nói đến bằng chứng thuyết phục. Trong bối cảnh xuất hiện hành động liều lĩnh như vậy, đưa ra tuyên bố hung hăng là bước leo thang căng thẳng đáng kể ở khu vực biên giới của Nga", phát ngôn viên Peskov cho hay.

Giới chức châu Âu chưa bình luận về những phát biểu này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Nhiều nước thành viên NATO, gồm Ba Lan, Romania và Estonia, cáo buộc máy bay không người lái (UAV) và tiêm kích Nga xâm nhập không phận trong tháng này. Một số thiết bị bay không người lái (drone) chưa rõ nguồn gốc cũng bay qua những sân bay ở Đan Mạch và Na Uy, gây gián đoạn hoạt động tại khu vực.

Moskva bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng đây là "sự cuồng loạn bài xích Nga". Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhận định đây là chiến thuật của châu Âu nhằm thúc ép Mỹ trở lại tình trạng đối đầu với Nga.

Loạt sự việc khiến Liên minh châu Âu (EU) nâng mức cảnh giác về xâm phạm không phận, đồng thời đẩy nhanh dự án "tường chặn UAV" kết hợp giữa các nước thành viên gần vùng chiến sự và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều ủng hộ phương án bắn hạ máy bay xâm phạm không phận NATO, nhưng không đề cập đến Nga trong các phát biểu.

Huyền Lê (Theo AFP, TASS, Reuters)