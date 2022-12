Điện Kremlin bác tin ông Putin nhận thông tin sai về chiến sự

Điện Kremlin bác thông tin trên báo Mỹ rằng Tổng thống Putin nhận "thông tin sai lệch" về diễn tiến của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Tổng thống Vladimir Putin có nhiều kênh để tiếp nhận thông tin. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng ông nhận được thông tin bị bóp méo đều không đúng với thực tế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 23/12.

Bình luận được ông Peskov đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin ông Putin nhận được báo cáo bằng văn bản mỗi sáng về diễn tiến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, theo báo Mỹ, báo cáo này nhấn mạnh thành công của lực lượng Nga trên chiến trường và giảm nhẹ những thất bại.

Tổng thống Nga Putin dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến APEC từ Moskva tháng 11/2021. Ảnh: AFP.

Theo WSJ, dữ liệu từ chiến trường được các chuyên gia Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chỉnh sửa, sau đó được chuyển tới Hội đồng An ninh Nga. Hội đồng An ninh Nga sau đó xem xét dữ liệu rồi chuyển cho Thư ký Hội đồng Nikolay Patrushev, trước khi trình lên Tổng thống Putin.

"Đến lúc đó, thông tin đã cũ sau nhiều ngày", WSJ đưa tin. "Tổng thống Nga từ lâu không sử dụng Internet do lo ngại bị theo dõi, nên ông phụ thuộc nhiều vào các tài liệu do các cố vấn soạn thảo".

Ông Patrushev và Hội đồng An ninh Nga không bình luận về thông tin này, trong khi phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm rằng quá trình hoạch định chính sách liên quaQ chiến dịch quân sự ở Ukraine được coi là bí mật quốc gia.

Sau 10 tháng Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, xung đột vẫn chưa hạ nhiệt. Ông Peskov hôm 23/12 nói rằng Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc "phi quân sự hóa" Ukraine, một trong những mục tiêu ông Putin nêu ra khi phát động chiến sự.

Trong khi đó, phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tuần này cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và công bố gói hỗ trợ mới trị giá 1,85 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không Patriot.

Huyền Lê (Theo WSJ, TASS, Reuters)