Điền kinh Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu săn vàng SEA Games 33

Đội tuyển đang trong giai đoạn tập luyện cao độ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, tập trung cải thiện tốc độ và sức bền nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33.

Những ngày này, trên các đường piste, các nhóm VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam tăng cường khối lượng bài chạy tốc độ, chạy bứt tốc và kỹ thuật vượt rào. Không khí tập luyện hăng say, tất cả hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích và cạnh tranh huy chương tại đấu trường khu vực.

Tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam giành 22 huy chương vàng, dẫn đầu khu vực. Đến SEA Games 32, đội tuyển chỉ đạt 12 huy chương vàng tại SEA Games 32, nhường vị trí số một cho Thái Lan. Vì vậy, mục tiêu cho SEA Games 33 là tái khẳng định vị thế mũi nhọn của thể thao Việt Nam.

VĐV Nguyễn Thị Oanh tăng cường tập luyện những ngày cận kề Sea Games. Ảnh: Li-Ning

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục được kỳ vọng là đầu tàu của đội tuyển. Cô sở hữu 12 huy chương vàng SEA Games trong bốn kỳ liên tiếp, 39 huy chương vàng quốc gia và năm kỷ lục, trở thành một trong những gương mặt giàu thành tích nhất của điền kinh Việt Nam.

Trong khi đó, Quách Thị Lan trở lại sau giai đoạn hồi phục, hướng đến việc lấy lại phong độ ở hai nội dung sở trường là 400m rào và 400m.

VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên - gương mặt trẻ triển vọng của điền kinh Việt Nam tại Sea Games 33. Ảnh: Li-Ning

Lực lượng trẻ cũng được kỳ vọng tạo đột phá, gồm Huỳnh Thị Mỹ Tiên ở nội dung 100m rào, Lê Tiến Long ở 3.000m vượt chướng ngại vật cùng Hoàng Thanh Giang tại nhóm cự ly trung bình và dài.

Đồng hành với VĐV trong các buổi tập là trang phục Li-Ning. Với người tập cường độ cao, trang phục cần đáp ứng tiêu chí về độ bền khi vận động liên tục, thoát mồ hôi nhanh, co giãn theo từng chuyển động mạnh và giữ trạng thái cơ thể ổn định trong suốt buổi tập.

VĐV Lê Tiến Long tăng cường tập luyện hướng đến Sea Games 33. Ảnh: Li-Ning

Theo Li-Ning, chính những yêu cầu mang tính chuyên môn khiến các mẫu trang phục thể thao chuyên nghiệp trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều VĐV. Đặc biệt ở những nội dung đòi hỏi tốc độ, trang phục phải theo kịp cơ thể trong từng pha bứt tốc hay bật nhảy.

Lan Anh