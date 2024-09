Điền kinh Việt Nam có kỷ lục quốc gia 4x100m hỗn hợp mới

Bốn VĐV Nguyễn Tiến Bá Kiên, Phùng Thị Huệ, Lê Văn Quyết và Hoàng Thị Minh Hạnh phá kỷ lục quốc gia với thành tích 41,8 giây.

Sáng 14/9, giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2024 thi đấu ngày cuối, gồm các nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, 4x100m và 4x800m hệ vô địch, và tiếp sức 4x100m nữ, nam, 4x400m nữ, nam hệ U23.

Ba nội dung thuộc hệ vô địch, chiến thắng đều thuộc về đội Hà Nội. Ở nội dung 4x100m hỗn hợp, đội Hà Nội gồm bốn VĐV Minh Hạnh, Phùng Thị Huệ, Bá Kiên và Văn Quyết, thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi về đích đầu tiên với thông số 41 giây 8. Thông số này giúp họ phá kỷ lục quốc gia cũ 42 giây 54 do đội tiếp sức TP HCM lập hồi năm 2020. Về nhì và ba ở nội dung này lần lượt là Quân đội 1 (42 giây 7) và TP HCM (42 giây 8).

Ở nội dung 4x400m hỗn hợp, người hâm mộ chờ đợi cuộc so tài giữa đội Hà Nội và Thanh Hóa. Việc Quách Công Lịch vắng mặt khiến Thanh Hóa phải trông cậy vào sức mạnh của Quách Thị Lan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Hà Nội, với ba tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyên Đức trong đội hình, vượt trội so với các đội còn lại và dễ dàng bảo vệ HC vàng. Kết quả, Hà Nội giành HC vàng với thành tích 3 phút 32 giây 2, bỏ xa đội về nhì Nghệ An và đội thứ ba Khánh Hòa.

Ở nội dung 4x800m hỗn hợp, với hai tuyển thủ Trần Văn Đảng và Khuất Phương Anh, Hà Nội một lần nữa về đầu với thông số 8 phút 48 giây 7. Thái Bình về nhì với kết quả 9 phút 23 giây 5 còn Thanh Hóa về ba với 10 phút 42 giây.

Ở các nội dung dành cho lứa tuổi U23, An Giang vô địch 4x100m nữ với thông số 47 giây 1, vượt qua đội về nhì Hà Tĩnh, và đội về ba TP HCM. Ở nội dung 4x100m nam, Hà Tĩnh và Lạng Sơn cạnh tranh nghẹt thở và chiến thắng chỉ được quyết định ở những met cuối. Lạng Sơn về đích với thành tích 41 giây 5, chỉ trước Hà Tĩnh 0,2 giây. Nội dung 4x400m nữ, với đầu tàu Nguyễn Thị Ngọc - tuyển thủ 400m quốc gia - Hà Tĩnh vượt trội với thông số 4 phút 0 giây 6. Thanh Hóa về nhì với 4 phút 2 giây 9 còn Thái Bình về ba với 4 phút 11 giây 2.

Sau ba ngày thi đấu, Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn, với tổng cộng 8 HC vàng, 3 HC bạc. Hà Tĩnh đứng thứ hai với 5 HC vàng, 3 HC bạc còn Thái Bình đứng thứ ba với 3 HC vàng, 1 HC bạc và 4 HC đồng.

Quang Huy