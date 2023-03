Diễn đạt 'cú đúp' bàn thắng bằng tiếng Anh

'Cú đúp' trong tiếng Anh là gì?

"He scored a goal" - anh ấy ghi một bàn thắng, đây là cách diễn đạt rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam.

Vậy nếu anh ta ghi cú đúp thì tiếng Anh là gì?. Tất nhiên, bạn có thể nói: "He scored 2 goals in the match", nhưng nếu nói "He scored a brace" thì nghe sẽ "ngầu" hơn nhiều.

Từ "brace" bắt nguồn từ việc săn bắn, thể hiện việc người thợ săn bắn được một cặp động vật nào đó (đặc biệt là chim) trong cuộc đi săn. Ví dụ: "He came home with a brace of geese" (Anh ấy kiếm được hai con vịt trong chuyến đi săn). Giờ đây, người ta sử dụng từ "brace" phổ biến hơn với nghĩa "ghi cú đúp".

Còn tại sao ghi ba bàn thì gọi là "hat-trick"?. Câu chuyện kể rằng, Alex Kaleta, một tiền đạo môn hockey (khúc côn cầu) của đội Chicago Black Hawks tới cửa hàng của Taft vào ngày 26/1/1946 và thích một chiếc mũ fedora, nhưng không có tiền để mua. Taft hứa tặng mũ nếu Alex có thể ghi ba bàn vào lưới đội Torronto Maple Leafs vào tối hôm đó.

Và Alex làm được việc đó, rồi ghi 4 bàn vào trận tiếp theo. Một ngày, với sự chú ý của báo giới về "trò đùa chiếc mũ của Alex Kaleta" (Alex Kaleta's hat trick), anh ấy đã được tặng một chiếc mũ. Từ "hat trick"(viết rời, có thể dịch là "mẹo liên quan tới cái mũ") trong trường hợp này có ẩn ý rằng, nhờ có phần thưởng là chiếc mũ nên cầu thủ đã có động lực ghi ba bàn thắng.

Nếu một vận động viên ghi được 4 bàn thắng, chúng ta có tận ba cách để diễn đạt điều này. Với người Việt Nam, thuật ngữ "poker" có thể tương đối phổ biến, nhưng khi tìm kiếm trên mạng, cách diễn đạt "a haul" xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ: "He scored a haul in the match" (Anh ấy ghi 4 bàn thắng trong trận đó). Một cách diễn đạt khác để nói ghi 4 bàn là "Tt's a super hat trick" (Đó là bàn thắng thứ 4 của anh ấy ở trận này), nhưng cách này ít phổ biến hơn.

Ngoài ra, để nói ghi 5 bàn trong một trận đấu, chúng ta có thể dùng từ "glut" hoặc đơn giản là "repoker". Lưu ý, đây là tiếng lóng, còn thuật ngữ chính thức thì không có từ nào để miêu tả "cú ghi 5 bàn", vì trường hợp này cũng hiếm gặp trong bóng đá.

Còn nếu bạn ghi 6 bàn thắng trong một trận đấu?. Bạn có thể nói: "I scored a double hat-trick" (tôi đã ghi một cặp hat-trick). Rất hiếm có cầu thủ ghi được 7 bàn thắng trong 1 trận, nhưng nếu có, nó được gọi là: "a haul trick" - có lẽ là sự kết hợp của một "haul" (4 bàn) và một "hat-trick" (3 bàn).

Trên đây là những cách diễn đạt để miêu tả số bàn thắng một cầu thủ ghi được trong một trận đấu. Các từ dùng để chỉ từ ba bàn thắng trở lên đều không phải thuật ngữ chính thức. Cách nói đơn giản và hiệu quả (và chắc chắn đúng) là: He scored ABC goals in the match.