Diễn đàn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngân hàng

Diễn đàn chủ đề Ngành ngân hàng chủ động và tiên phong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra ngày 11/10 tại Hà Nội.

Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Sự kiện nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế trong quá trình chuyển đổi số, qua đó cung cấp thêm những đề xuất, kiến nghị góp phần vào sự phát triển của ngành ngân hàng trong tương lai.

Hội thảo & Triển lãm Banking Tech 2020 diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gắn liền với chuyển đổi số đã làm thay đổi bộ mặt của nhiều ngành nghề và lĩnh vực nhờ cơ sở dữ liệu, kết nối và trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh mới, công nghệ số đã chứng minh lợi thế về tính linh hoạt, tạo môi trường thuận lợi cho các sáng kiến để vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế. Trong ngành ngân hàng, thành công từ việc tiên phong chuyển đổi số không chỉ được giới chuyên gia trong nước mà nhiều tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao.

Phát biểu tại tọa đàm trực tuyến "Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi", do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, ông Lê Anh Dũng, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nền kinh tế mang lại các trải nghiệm liền mạch và lợi ích to lớn cho người sử dụng dịch vụ trên không gian số.

Từ năm 2018, Vietcombank đã chủ động nghiên cứu xây dựng mô hình chiến lược ngân hàng số đồng thời thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Trung tâm ngân hàng số, tái cấu trúc Khối công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh đầu tư nguồn lực thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số và văn hóa số trên toàn hệ thống. Kế hoạch hành động chuyển đổi số của ngân hàng này được triển khai qua 3 giai đoạn với 4 trụ cột gồm số hóa, dữ liệu, công nghệ và chuyển đổi, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển nguồn nhân lực số và cải tiến quy trình nghiệp vụ.

TPBank cũng là một trong những ngân hàng nổi bật trong lĩnh vực chuyển đổi số với nhiều dịch vụ công nghệ hiện đại. Nhà băng này liên tục ứng dụng công nghệ AI, ML, Big Data, Blockchain... vào công cuộc xây dựng và phát triển hệ sinh thái số. Điển hình như mạng lưới 500 điểm giao dịch ngân hàng tự động LiveBank 24/7 và mới đây là phiên bản nâng cấp LiveBank+ của hệ thống này.Thời gian qua, Cake by VPBank cũng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng với những giao dịch online thuận tiện, đáp ứng các nhu cầu và xu hướng của người trẻ. Theo đó, Cake cho phép khách hàng mở tài khoản chỉ trong 2 phút bằng điện thoại di động và hệ thống định danh khách hàng điện tử (eKYC) giúp khách hàng giải quyết các hợp đồng bằng chữ ký số. Năm 2022, Cake được EuroMoney Market Leaders xếp hạng dẫn đầu tại thị trường Việt Nam về giải pháp kỹ thuật số trong lĩnh vực ngân hàng.

Không chỉ được biết đến với vai trò là một công ty công nghệ toàn cầu trong ngành thanh toán, Mastercard đã bổ sung dịch vụ tư vấn những kinh nghiệm chuyên môn và giải pháp sáng tạo tiên tiến, nhằm giúp các thể chế tài chính nhận ra tiềm năng của họ và khai thác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tương tác và chăm sóc khách hàng, ngân hàng mở, tiền mã hóa và tài sản số, an ninh mạng và đa dạng các lĩnh vực khác.

Chương trình Diễn tập chủ động phòng thủ Không gian mạng - DF Cyber Defense 2020 trong khuôn khổ sự kiện Banking Tech 2020.

Hiện nay, các ngân hàng chú trọng hơn việc hợp tác với các công ty fintech nhằm tạo ra các dịch vụ tài chính thuận lợi, hiệu quả, giảm chi phí cho khách hàng. Tuy nhiên, thừa hưởng những thành quả phát triển của công nghệ thông tin, các kỹ thuật tấn công mạng của tin tặc cũng trở nên tiên tiến, khó lường và bài bản hơn, đặc biệt là các dạng tấn công có chủ đích nhắm vào đầu não quan trọng trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, việc nắm bắt và cập nhật sớm những thông tin liên quan về các mối đe doạ mới là chiến lược cần thiết cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nhiệm vụ phòng ngừa, bảo đảm an toàn thông tin.

Viettel Threat Intelligence của Công ty An ninh mạng Viettel là giải pháp thu thập, phân tích, đưa ra các cảnh báo sớm về nguy cơ an ninh mạng, giúp các tổ chức nhanh chóng phản ứng và phòng thủ với các nguy cơ. Những thông tin này còn có thể được sử dụng để bổ sung dữ liệu phân tích cho các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin thông qua các API tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, tổ chức, doanh nghiệp được cập nhật cảnh báo một cách nhanh chóng và đưa ra kế hoạch ứng phó kịp thời.

Câu chuyện chuyển đổi số ngân hàng còn mở rộng và nhiều vấn đề cần làm rõ. Tất cả sẽ được chuyên gia thảo luận cụ thể hơn tại Diễn đàn cấp cao với chủ đề "Ngành ngân hàng chủ động và tiên phong tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư".

Tuệ Minh