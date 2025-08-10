Diễn đàn Made by Vietnam thúc đẩy hợp tác công - tư

Chuyên gia, lãnh đạo địa phương khuyến khích hợp tác công - tư thông qua chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất - kinh doanh.

Thông tin trên được chia sẻ tại phiên toàn thể sự kiện Made by Vietnam ngày 8/8, do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh thương hiệu Việt. Các lãnh đạo, chuyên gia góp mặt tại phiên thảo luận nhấn mạnh vai trò then chốt của TP HCM như đầu tàu kinh tế giúp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, từ hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao đến tài chính - dịch vụ. Đồng thời, các diễn giả đề cao hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng để tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp cùng thảo luận giải pháp bứt phá trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Tài Nguyễn

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố đang trong giai đoạn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025. Những năm tiếp theo, thành phố kỳ vọng tăng trưởng hai con số, hướng tới trở thành một trong những nơi đáng sống nhất thế giới. Ông khẳng định chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp qua các chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất - kinh doanh.

Đồng ý kiến, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó chủ tịch TW Hội Kỷ lục Việt Nam, nhấn mạnh doanh nghiệp đang đứng trước cơ hội phát triển, bứt phá, song cũng đối mặt nhiều thách thức. Theo ông, mỗi doanh nghiệp cần có khát vọng vươn mình, cống hiến để tạo ra giá trị.

Ông Tô Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Vietjet chia sẻ về cầu nối tăng trưởng giúp mang lại giá trị cho nhà đầu tư, đóng góp phát triển TP HCM tại sự kiện ngày 8/8. Ảnh: Tài Nguyễn

Ngoài các chia sẻ trên, diễn đàn Made by Vietnam còn mở ra góc nhìn mới về hợp tác công - tư và chiến lược phát triển. Là một trong những doanh nghiệp tư nhân góp phần tạo cầu nối giữa các nền kinh tế, ông Tô Việt Thắng - Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet cho biết những định hướng được đề cập cùng kế hoạch triển khai Nghị quyết 68 mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông, những chính sách hỗ trợ, cải cách thiết thực trở thành nền tảng để những thương hiệu như Vietjet bứt phá, góp phần quảng bá TP HCM và nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng tại diễn đàn, hãng hàng không được vinh danh giải thưởng "Dấu ấn Thương hiệu Việt truyền cảm hứng".

Phát biểu nhận giải, ông Thắng cho biết: "Vietjet hướng đến trở thành hãng hàng không toàn cầu, cam kết tiếp tục đồng hành sự phát triển của TP HCM và Việt Nam bằng các giải pháp hàng không kết nối đa chiều, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần đưa thành phố, đất nước trở thành trung tâm hàng không và kinh tế tầm khu vực và thế giới".

Vietjet nhận giải thưởng "Dấu ấn Thương hiệu Việt truyền cảm hứng". Ảnh: Tài Nguyễn

Trong thập kỷ tới, Vietjet cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ, phát triển hệ sinh thái gắn liền hàng không - tài chính - du lịch. Các sản phẩm, dịch vụ như chuyến bay Vietjet, Phở Thìn, bánh mì Việt Nam... được quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế như Vietjet Thái Lan, Vietjet Qazaqstan, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục...

Vietjet niêm yết trên HOSE vào tháng 2/2017. Cổ phiếu VJC đạt vốn hóa 1,2 tỷ USD từ phiên giao dịch đầu tiên, chiếm 1,5% tổng vốn hóa sàn, gia nhập nhóm VN30. Việc niêm yết cổ phiếu thể hiện cam kết minh bạch, tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, góp phần hình thành và phát triển nền kinh tế vững mạnh, thị trường tài chính quốc tế và thu hút đầu tư.

Đan Minh