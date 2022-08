Diễn đàn Khu vực ASEAN trao đổi về tình hình Biển Đông, Đài Loan

CampuchiaNgoại trưởng các nước dự Diễn đàn Khu vực ASEAN hôm nay thảo luận về các diễn biến phức tạp gần đây, trong đó có vấn đề Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Ngoài vấn đề Biển Đông và eo biển Đài Loan, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 29 tại Phnom Penh còn thảo luận về tình hình Myanmar, bán đảo Triều Tiên và Ukraine, Bộ Ngoại giao cho biết trong thông cáo hôm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề cao tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển. Bộ trưởng khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Đại diện các nước tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 29 tại Phom Penh, Campuchia ngày 5/8. Ảnh: BNG.

Bộ trưởng cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc tiếp tục thực hiện hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn kêu gọi các bên trong khu vực kiềm chế, tránh làm phức tạp tình hình, giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Bộ trưởng cũng cho biết ASEAN sẽ duy trì can dự với Myanmar, thúc đẩy thực hiện Đồng thuận 5 điểm của Lãnh đạo ASEAN vì lợi ích của người dân Myanmar và vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực.

Diễn đàn ARF là hoạt động cuối cùng kết thúc tuần làm việc của ngoại trưởng các nước ASEAN và đối tác trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan tại Phom Penh, Campuchia.

ARF lần đầu được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan năm 1994, trở thành một trong những diễn đàn chính và bao trùm nhất nhằm thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, đóng góp cho tạo dựng cách tiếp cận mang tính đồng thuận nhằm xây dựng niềm tin, cũng như giải quyết những vấn đề chính trị và an ninh cùng quan tâm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguyễn Tiến