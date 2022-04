Điểm vui chơi giải trí không nên bỏ lỡ ở Đồng Nai

Đồng NaiCách trung tâm TP HCM 30 km, The Amazing Bay cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí và du lịch cho gia đình có con nhỏ, ngại đi xa.

The Amazing Bay - Vịnh Kỳ Diệu là công viên nước được xây dựng bởi Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, chính thức mở cửa và đón du khách vào ngày 30/4. Tại đây, các gia đình sẽ có những giây phút tận hưởng cuộc sống thú vị, với đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí và du lịch được nhập khẩu từ Canada.

The Amazing Bay có ba cụm trò chơi chủ đề đại dương Bắc Cực, được thiết kế riêng và đặc trưng, thích hợp cho trẻ nhỏ tham gia. Ảnh: The Amazing Bay

Vui đùa cùng sóng biển

Tại The Amazing Bay, bạn có dịp hòa vào dòng nước xanh mát và trong lành hòa hợp với thiên nhiên, cây cỏ. Đặc biệt, bạn sẽ chứng kiến những "ngọn sóng ngoạn mục" cho cảm giác thân quen và chân thật. Vô vàn con sóng thay nhau vỗ vào bờ, những cú nhảy sóng đi vào huyền thoại một lần nữa được tái hiện.

Cảm xúc du khách sẽ dần trở nên thăng hoa hơn khi hòa mình ở bãi biển Thiên Đường, với các con sóng thần nhân tạo lên đến 4 m, gồm 30 đường trượt cao hơn 20 m, nhập khẩu trực tiếp từ Canada, có tổng độ dài 155 m và tốc độ trượt lên đến 40 km một giờ.

Du khách thỏa thích tham gia 30 đường trượt cao hơn 20 m, nhập khẩu trực tiếp từ Canada. Ảnh: The Amazing Bay

Chinh phục thế giới cảm giác mạnh đầy bí ẩn

Dọc theo những ngọn tháp cao chót vót, bạn như lạc vào xứ sở của các câu chuyện thần thoại đại dương, với sự đầu tư rất chỉnh chu. Bến cảng được tái hiện theo phong cách hoàng gia, quý tộc, đầy ma mị với chuỗi trò chơi liên hoàn đối mặt các thử thách cam go. Tại đây, bạn vừa vận dụng IQ để tìm hướng đi phù hợp, vừa được thách thức sự can đảm, dám đối diện với khó khăn. Trò chơi này giúp cho bạn thỏa sức với sự tìm tòi và khám phá.

Bên cạnh đó, khi dừng chân tại The Amazing Bay, bạn có thể thử thách sự dũng cảm chính mình khi tham gia trò chơi thám hiểm hang động kỳ quan. Các hang động được trang bị các ánh đèn màu mờ ảo cùng âm thanh rùng rợn, kích thích sự tò mò và muốn chinh phục đối với những bạn trẻ yêu thích cảm giác mạnh.

Ngoài ra, những thảm bay của thần Đèn từ đất nước Ba Tư hứa hẹn đem đến cho bạn cảm giác mới lạ và chân thật. Những ai có sở thích xem phim cổ tích và từng mong muốn được bay lượn trên bầu trời như vị thần Aladin, thì đây là trò chơi đáng để thử.

Trải nghiệm trên dòng sông nhân tạo

Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay đưa bạn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu yêu thích sự nhẹ nhàng, êm ả của các dòng sông quê hương, hay mơ mộng đến những con sông nên thơ tại Venice (Italy) hoặc mong muốn được thả trôi và uốn lượn theo vòng quay... bạn có thể trải nghiệm ngay dòng sông nhân tạo với sức chứa lên đến 6.000 khách.

Dòng sông nhân tạo với sức chứa lên đến 6.000 khách cho bạn nhiều trải nghiệm khó quên. Ảnh: The Amazing Bay

Nằm trên những chiếc phao đầy đủ sắc màu và để dòng nước đưa đi nhẹ nhàng, từng cơn mỏi mệt, căng thẳng và muộn phiền của bạn sẽ theo đó mà cuốn trôi. Ngước mặt nhìn bầu trời xanh ngắt với một chút nắng ấm, bạn như được tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống nhiều thú vị phía trước.

"Những gia đình có con nhỏ, có thể yên tâm cho các bé thử sức với ba cụm trò chơi chủ đề đại dương Bắc Cực, được thiết kế riêng và đặc trưng, phù hợp với đặc điểm và bảo đảm độ an toàn", đại diện công viên nước cho hay.

Thỏa thích mua sắm và thưởng thức ẩm thực

Đến công viên nước này, bạn có thể tha hồ mua sắm tại các cửa hàng thương hiệu chính hãng và uy tín. Nơi đây có đa dạng các loại mặt hàng, chỉ cần đến tham quan và thanh toán, bạn có thể sở hữu những túi hàng chất lượng.

Sau khi mua sắm thỏa thích, bạn có thể đến ngay con đường ẩm thực kề cạnh. Tại đây có rất nhiều món ngon với đa dạng sự lựa chọn đáp ứng nhu cầu các gia đình Việt, từ nền ẩm thực châu Á đến châu Âu, luôn phục vụ bạn mọi thời điểm.

The Amazing Bay sở hữu không gian rộng lớn, sức chứa lên đến 30.000 khách, cho bạn những trải nghiệm trọn vẹn và đủ đầy bên gia đình thân yêu. Đại diện The Amazing Bay chia sẻ, dịp lễ 30/4 và 1/5, không cần đi đâu xa, tại công viên nước này, bạn vẫn có thể tận hưởng không gian thư giãn ý nghĩa với nhiều trò chơi thú vị. Đặc biệt, nếu là cư dân Đồng Nai, bạn đừng bỏ lỡ ưu đãi tại The Amazing Bay từ ngày 2 đến 17/5. Giá vé người lớn ưu đãi chỉ còn 450.000 đồng (giá gốc 600.000 đồng); giá vé trẻ em chỉ còn 250.000 đồng (giá gốc 350.000 đồng).

The Amazing Bay - Vịnh Kỳ Diệu Địa chỉ: Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên - quốc lộ 51, khu phố 4, phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Facebook. Webiste. Hotline: 1900 633 087

