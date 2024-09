Điểm trường ở Tây Nguyên được 'thay áo mới'

Gia LaiHai phòng học của điểm trường làng Biên, trường Tiểu học và THCS An Trung, huyện Kông Chro hoàn tất cải tạo, đồng thời được trang bị sân chơi, bàn ghế sửa mới.

Điểm trường được gia cố tường, sơn mới, thay mái tôn, đóng trần... hoàn thiện sau một tháng thi công, kinh phí hơn 100 triệu đồng. mang đến các em một trường học khang trang, sạch sẽ, an toàn.

Dự án cải tạo điểm trường làng Biên do Quỹ Hy vọng thực hiện với sự tài trợ của Home Credit Việt Nam. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ sơn sửa bàn ghế, lắp đặt thiết bị sân chơi, tặng quần áo mới cho hơn 40 học sinh ở làng Biên.

Phát biểu lễ bàn giao, bà Lê Thị Hảo, Quản lý kinh doanh khu vực Gia Lai, Home Credit Việt Nam nói đây là dự án ý nghĩa dành cho nhà trường và học sinh địa phương.

"Từ hôm nay, điểm trường làng Biên khoác lên mình chiếc áo mới, vững chãi. Chúng tôi mong món quà này giúp các em có thêm động lực học tập, phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích trong tương lai", bà Hảo nói.

Khu vui chơi cho học sinh. Ảnh: Kim Anh

Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS An Trung, Hồ Đức Ốc cho biết học sinh, giáo viên rất phấn khởi khi trường được hỗ trợ, sửa chữa, không chỉ đẹp mà còn an toàn những ngày mưa gió. Bên cạnh đó, dự án còn tạo cho các em vùng sâu có sân chơi an toàn, lành mạnh.

Theo thầy hiệu trưởng, điểm trường làng Biên được xây dựng khoảng 30 năm, trên diện tích khoảng 100 m2, có 2 lớp ghép. Trước đây, cửa kính bị hỏng, giáo viên phải dùng tấm tôn che chắn mưa, nắng hắt vào lớp.

Từ trước đến nay, điểm trường làng Biên không có điện, nhà vệ sinh, nước sạch. Cả học sinh và giáo viên phải dùng nhờ các hộ dân xung quanh. Thương học trò nghèo khó, chịu thiệt thòi vì phải học tập trong điều kiện thiếu thốn, thỉnh thoảng giáo viên bỏ tiền túi mua trái cây, bánh, kẹo và xin áo quần, tất, cặp...cho các em.

Học sinh của điểm trường làng Biên chủ yếu là người Ba Na, gia đình khó khăn. Điểm trường cách trường chính hơn 30 km. Những hôm dạy cả ngày, các thầy cô phải kê ghế ngủ trong lớp học, hoặc nghỉ nhờ nhà dân.

"Trường em thay áo mới" là các dự án thuộc chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy vọng thực hiện, với mục tiêu huy động nguồn lực xã hội để cải thiện điều kiện giáo dục cho các học sinh ở vùng khó khăn.

Năm 2023, dự án đã hoàn thành sơn sửa 35 ngôi trường ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có 3 công trình tại Gia Lai. Năm 2024, dự án đặt mục tiêu sửa chữa, sơn mới 50 điểm trường.

Độc giả có thể ủng hộ chương trình tại đây.

Trần Hóa