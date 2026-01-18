Điểm trường biên giới Sơn La 'thay áo mới' đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1.

Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của hơn 130 học sinh dân tộc Mông, Xinh Mun tại điểm trường Un Nình, thuộc Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Chiềng Khương. Khác với cảnh sân đất lầy lội ngày mưa hay bụi mù ngày nắng trước đây, các em giờ đã có thể chạy nhảy trên nền sân láng xi măng phẳng phiu.

Đại diện các đơn vị tài trợ và nhà trường, chính quyền địa phương cắt bằng bàn giao công trình mới. Ảnh: Thu Phương

Nằm xa trung tâm xã, Un Nình nhiều năm qua chịu cảnh thiếu thốn cơ sở vật chất. Cô Phùng Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nỗi trăn trở lớn nhất của các thầy cô là khu nhà vệ sinh cũ kỹ, không tự hoại, thiếu nước sạch và bồn rửa tay, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe học sinh.

"Công trình mới không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là món quà tinh thần, giúp thầy trò vơi bớt khó khăn để bám trường, bám lớp", cô Liên xúc động nói tại lễ bàn giao.

Hạng mục nâng cấp bao gồm nhà vệ sinh tự hoại, sân trường và khu vực bồn rửa tay tiêu chuẩn. Đây là thành quả từ sự chung tay của Quỹ Hy vọng và Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam trong dự án "Trường em thay áo mới".

Đại diện Quỹ Hy vọng hướng dẫn học sinh rửa tay tại khu vực bồn mới trang bị và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Ảnh: Thu Phương

Có mặt tại buổi lễ, ông Takahashi Ryo - Tổng giám đốc Honda Trading Việt Nam bày tỏ hy vọng những đóng góp này sẽ giúp các em có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn. "Hãy cùng nhau tạo nên một thế giới tươi đẹp hơn từ những nụ cười trẻ thơ", ông Ryo chia sẻ.

Nhân dịp này, Công đoàn công ty cũng trao tặng áo ấm, tủ sách, đồ chơi và gấu bông cho học sinh, mang thêm hơi ấm đến vùng biên viễn trong những ngày đông giá rét. Tổng giá trị tài trợ từ doanh nghiệp là hơn 200 triệu đồng.

Un Nình là một trong những điểm sáng tiếp theo của chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy vọng thực hiện. Tại Sơn La, từ năm 2021 đến nay, Quỹ đã xây mới 13 điểm trường và nâng cấp hàng chục công trình vệ sinh. Trong năm 2025, dự kiến gần 220 ngôi trường khó khăn trên cả nước sẽ tiếp tục được "thay áo mới" với tổng kinh phí tài trợ hơn 40 tỷ đồng.

