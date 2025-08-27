Điểm tổ chức loạt concert hút giới trẻ

Hà NộiTrung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh) được chọn tổ chức loạt sự kiện, concert, thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ trong nước lẫn quốc tế.

Tuần cuối tháng 8, Thúy Hằng (22 tuổi) từ Hải Phòng đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội) để xem chương trình 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder. Cô có mặt từ sáng dù đến tối đêm nhạc mới diễn ra vì muốn "có vị trí đứng sát sân khấu để xem được thần tượng ở khoảng cách gần nhất". Đây cũng là lần thứ hai Hằng có mặt ở địa điểm này. Chỉ trước đó hai tuần, cô cùng nhóm bạn "cháy" hết mình cùng Hòa Minzy tại V Concert với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam.

Hằng là một trong hàng chục nghìn khán giả đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trong tháng 8, khi nơi đây trở thành địa điểm tổ chức của loạt concert. Những chương trình này quy tụ dàn sao quốc tế và Việt Nam, vừa thể hiện hơi thở văn hóa dân gian, vừa thắp lên không gian âm nhạc hiện đại.

Đơn cử, V Concert ngày 9/8 có sự tham gia của Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi... Đêm nhạc diễn ra trong 7 tiếng đồng hồ, thu hút khoảng 20.000 khán giả tham dự.

Ngay sau sự thành công của V Concert, giới trẻ lại đổ về xem V Fest vào tối 10/8 - sự kiện tiếp theo diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đại nhạc hội quy tụ dàn sao đình đám từ loạt show Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi... Những cái tên BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, Hieuthuhai, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)Trong Trọng Hiếu, Mono... khiến sức nóng của chương trình tăng lên. Đặc biệt, chương trình vào cửa miễn phí, nhiều bạn trẻ không tiếc công sức, tìm nhiều cách săn vé để được gặp thần tượng.

Khoảng 50.000 khán giả đã có mặt tại đêm nhạc 8Wonder Summer 2025. Ảnh: Vingroup

Ngày 23/8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tiếp tục được thắp sáng với 1.000 đèn LED từ chương trình 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder. Sự kiện do nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh do Vingroup tổ chức, quy tụ dàn sao quốc tế đến từ năm châu cùng các nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng. Chương trình hút 50.000 khán giả - con số quy mô so với một đại nhạc hội trong nước. Suốt hơn 5 tiếng diễn ra, khán giả trải qua đa bậc cảm xúc, cuồng nhiệt với từng màn trình diễn của The Kid Laroi, DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, Tlinh và (S)trong - Trọng Hiếu.

Mới nhất, chương trình Việt Nam trong tôi được tổ chức tối 26/8, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Triển lãm này diễn ra từ 28/8 đến 5/9, thu hút 200 đơn vị tham gia, bao gồm các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Không gian bên trong sẽ là nơi trưng bày nhiều thương hiệu quốc dân và phác họa bức tranh toàn cảnh về chặng đường phát triển của đất nước trong 80 năm qua.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sắp diễn ra triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Vingroup

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khánh thành ngày 19/8 vừa qua. Công trình có quy mô hơn 90 ha, trong đó hạng mục nổi bật là Nhà triển lãm Kim Quy rộng tới 130.000 m2, đưa nơi đây vào nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm trở thành địa điểm tổ chức loạt sự kiện quy mô lớn nhờ sở hữu diện tích rộng, sức chứa lớn, các khu vực gửi xe được phân bố liên kết trong đường nội khu, giúp giảm khả năng ùn tắc, tạo thuận tiện cho khán giả tới tham dự. Ngoài ra, công trình nằm trên tuyến đường dễ dàng kết nối với các địa điểm trung tâm qua cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long. Bên cạnh đó, cầu Tứ Liên (khởi công ngày 19/5/2025) cùng tuyến đường kết nối từ cầu này đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến hoàn thành giai đoạn 2025-2027 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố.

Theo đại diện Vingroup - chủ đầu tư dự án, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được quy hoạch phục vụ các sự kiện chính trị - văn hóa lớn, vừa thúc đẩy kinh tế, thương mại và du lịch MICE. Mục tiêu của dự án là xây dựng thành một điểm đến hội chợ - triển lãm quốc tế, gắn kết công nghiệp văn hóa với kinh tế và khẳng định vai trò như một "đầu mối" hội nhập của Việt Nam trong khu vực.

Yên Chi