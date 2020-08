Điểm thi Văn của An Giang cao vượt trội

Trong hơn 15.000 thí sinh An Giang dự thi Văn, 43,13% đạt từ 8 trở lên. Top 100 em điểm Văn cao nhất cả nước, tỉnh có 49 với mức điểm 9,5-9,75.

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27/8, trong hơn 830.000 thí sinh dự thi Văn, 119 em bị điểm liệt (từ 1 trở xuống), hơn 75.700 em dưới trung bình và 2 em được tối đa. Phổ điểm bài thi có đỉnh rơi vào 6,5-7, điểm 7 có nhiều thí sinh đạt nhất với hơn 80.000.

An Giang dẫn đầu cả nước điểm trung bình môn Văn với 7,616 điểm, cao hơn mức trung bình toàn quốc 1 điểm và cách Bình Dương xếp thứ hai 0,4 điểm. Năm ngoái, tỉnh này đứng thứ 9 trong top 10 địa phương có điểm trung bình Văn cao nhất cả nước với 5,923 điểm.

Phổ điểm môn Văn của tỉnh rất đẹp khi đỉnh rơi vào 7,5-8,25, riêng điểm 8 có nhiều thí sinh đạt được nhất với hơn 1.600 trên tổng số 15.068 thí sinh dự thi. Mức điểm liệt (từ 1 trở xuống) chỉ có một học sinh, khoảng điểm 1,25-5 có 330 em, chiếm 2,19% tổng thí sinh, trong đó mức 1,25-3,5 chỉ lác đác.

Trong top 100 thí sinh có điểm Ngữ văn cao nhất cả nước, An Giang có tới 49 em, tập trung ở mức 9,5-9,75 điểm. Các vị trí còn lại thuộc về Cần Thơ (20), Quảng Nam (7), Sóc Trăng (5), Gia Lai, Bình Phước, Cà Mau, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Nam Định (2), Thanh Hóa (1)...

Nếu xét từ điểm 8 trở lên, An Giang có hơn 6.600 thí sinh đạt mức này, chiếm 43,13% tổng số thí sinh toàn tỉnh dự thi Văn. Trong khi đó, dù có số điểm từ 8 trở lên nhiều hơn An Giang, tỷ lệ học sinh đạt mức này của Hà Nội là 22,84% trên tổng số 78.700 thí sinh, Thanh Hóa 28,31% trên tổng 34.200.

Nếu xét riêng mức điểm từ 9 trở lên, cả nước có 10.155 thí sinh, An Giang nhiều nhất với 1.471 em (14,4%) chiếm 9,76% số học sinh dự thi Văn của tỉnh. Xếp sau An Giang là Hà Nội với 1.457 thí sinh, chỉ chiếm 1,85% trên tổng thí sinh trên địa bàn, Thanh Hóa 2,72% và Nghệ An 2,01%.

Trong top 10 địa phương có điểm trung bình Văn cao nhất cả nước, sự chênh lệch tỷ lệ điểm trên 9 của An Giang với 9 địa phương cũng thấy rõ. Bình Dương đứng thứ hai trong top 10, có 144 thí sinh trên 9 điểm, chiếm 1,54%. Vị trí thứ ba là Nam Định, vốn được coi là đất học và sở hữu một điểm 10 Văn, số thí sinh trên 9 chỉ 331, chiếm 1,77% trên tổng hơn 18.600 em dự thi.

Dù so sánh với các tỉnh có nhiều điểm trên 9 hay các địa phương trong top 10 điểm Văn cao nhất cả nước, tỷ lệ thí sinh đạt ngưỡng này tại An Giang đều cao một cách vượt trội, bỏ xa các tỉnh xếp liền kề.

Thanh Hằng