Điểm sáng của thị trường nhà ở

Những tín hiệu tích cực về nguồn cung và loạt chính sách bán hàng từ chủ đầu tư giúp cơ hội sở hữu nhà ở đến gần hơn với nhiều người.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cuối năm 2023, nguồn cung bất động sản có sự chuyển biến theo xu hướng tăng. Cụ thể, trong quý IV/2023, số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán và số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành đều tăng, lần lượt 104,26% và 119,05% so với quý III/2023.

Bên cạnh đó, tổng lượng giao dịch 6 tháng cuối năm 2023 tăng 13% so với 6 tháng đầu năm. Lượng hàng tồn kho bất động sản trong các dự án thuộc phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền đều có xu hướng giảm.

Trong ba tháng cuối năm ngoái, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM tiếp tục xu hướng tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, với mức tăng trung bình 3,7 - 4,1% tại Hà Nội và 3,6 - 4,4% tại TP HCM.

Nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý IV/2023 so với quý III/2023. Ảnh: Bộ Xây dựng

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường năm nay sẽ dần đi vào ổn định và có chiều hướng tích cực hơn. Đối với phân khúc bất động sản nhà ở, các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường được ban hành trong năm 2023 sẽ phát huy tác dụng tích cực trong năm 2024. Ngoài ra, động thái hạ lãi suất huy động cũng sẽ khiến một lượng tiền không nhỏ tìm về các kênh đầu tư, trong đó có bất động sản.

Song song đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng đưa nhiều chính sách bán hàng để thu hút người mua, tạo đà cho thị trường trở lại. Nhiều chủ đầu tư tung ưu đãi lãi suất 0%, thanh toán 10% là có thể nhận nhà, tăng mức hỗ trợ vay, giãn thời gian thanh toán...

Vừa qua, Vinhomes cũng công bố trong chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" với chính sách trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định tối đa 9,5%. Cụ thể, khách hàng chỉ cần chuẩn bị và thanh toán trước 30% giá trị căn hộ khi nhận nhà, phần còn lại sẽ được hỗ trợ trả góp trong thời gian lên tới 15 năm. Trong đó, hai năm đầu, chủ đầu tư đảm bảo lãi suất cố định là 6-7% một năm, tùy sản phẩm.

Sau hai năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi cho khách hàng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng theo mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua cũng chỉ cần chi trả với mức trần tối đa là 8% một năm với khu thấp tầng hoặc 9,5% một năm với khu cao tầng. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất, nếu có, sẽ do Vinhomes chi trả.

Phối cảnh dự án The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM). Ảnh: Vinhomes

Anh Nguyễn Hoàng Khanh (35 tuổi, Thủ Đức, TP HCM), cho biết, chính sách mới của Vinhomes đánh trúng tâm lý của người mua. Giai đoạn cuối năm 2023, tuy nhu cầu vay và mua nhà vẫn có nhưng anh còn do dự dù nhận thấy lãi suất cho vay từ ngân hàng thời điểm đó khá tốt. Anh lo sợ sau khi hết thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi thì lãi suất thả nổi lại lên quá cao so với khả năng tài chính của mình.

"Nếu được chủ đầu tư đảm bảo trần lãi suất thì tâm lý của gia đình tôi được "nhẹ gánh" hơn rất nhiều", anh Khanh chia sẻ.

Vừa tận dụng chính sách mới của Vinhomes để mua nhà trước Tết, anh Hoàng Đình Thiện (42 tuổi, Hà Nội) cho rằng, điểm đặc biệt trong chính sách của Vinhomes là khách hàng có thể trả góp trong 5, 10 hoặc 15 năm tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính.

"Tâm lý của người vay mua nhà là muốn trả hết khoản vay càng sớm càng tốt. Với thu nhập của hai vợ chồng, chúng tôi dự kiến sẽ trả góp trong 5 năm. Chính sách linh hoạt này giúp khách hàng có thể vừa thảnh thơi về lãi suất lại vừa không chịu áp lực vay nợ quá lâu", anh Thiện cho biết.

Phối cảnh phân khu The Zenpark Vinhomes Ocean Park 1. Ảnh: Vinhomes

Hiện, chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM). Đây đều là những dự án, phân khu đắt khách của Vinhomes với môi trường sống đẳng cấp và khả năng sinh lời.

Tuệ Anh