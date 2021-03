Điểm sáng của bất động sản Quảng Ninh

Nhiều khu vực như Vân Đồn, Móng Cái, Uông Bí... nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư bởi sức hút từ vị trí, hạ tầng, cơ hội kinh doanh.

Nhiều năm liên tiếp đứng top đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Quảng Ninh được đánh giá là môi trường đầu tư tiềm năng, nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông như tuyến đường du lịch 10 làn xe nối từ Hạ Long với tuyến cao tốc Hải Phòng - Vân Đồn, Quảng Ninh... cũng góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của thị trường này. Nhiều "ông lớn" đã đổ bộ về đây như Vingroup, Sungroup, FLC, BIM... và tập đoàn Samsung trong thời gian tới.

Là một trong 4 thành phố trực thuộc tỉnh, nằm ở Tây Quảng Ninh, Uông Bí ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sức hút của thành phố đến từ vị trí cửa ngõ chiến lược của tỉnh Quảng Ninh khi là tâm tam giác phát triển Quảng Ninh – Hải Phòng – Hà Nội. Uông Bí nắm giữ hai mạch giao thương quan trọng là Quốc lộ 18 - tuyến đường nối Quảng Ninh với Hà Nội, các tỉnh thành trong khu vực và Quốc lộ 10 - con đường chính nối Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình... với Quảng Ninh.

Thành phố Uông Bí nhìn từ trên cao. Ảnh: uongbi.gov.vn

Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của địa phương giai đoạn 2015-2020 đạt 13,12% mỗi năm, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh Quảng Ninh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 7.400 USD/người/năm, tăng 1,78 lần so với năm 2015. Nhờ đó Uông Bí đã thu hút hàng nghìn tỷ đồng vào đầu tư công nghiệp, dịch vụ, du lịch... tạo nên sức bật cho thị trường bất động sản.

Ngoài ra, thành phố còn sở hữu nhiều lợi thế phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, nổi bật với khu di tích lịch sử Yên Tử, chùa Ba Vàng, chùa Hang Son, hồ Yên Trung...

Trong bối cảnh Covid-19 gây ảnh hưởng trên toàn cầu, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn mà nhiều người lựa chọn. Giới chuyên gia nhận định, với đà phát triển mạnh về kinh tế và nguồn vốn đầu tư tại Quảng Ninh, bất động sản tại Uông Bí dự đoán sẽ là điểm sáng, bên cạnh Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả...

Phối cảnh dự án Opus One nằm giữa trung tâm thành phố Uông Bí, trên tuyến phố Lạc Trung và giao Trần Quốc Toản.

Tọa lạc giữa trung tâm thành phố Uông Bí, nằm trên tuyến phố Lạc Trung và giao Trần Quốc Toản, Opus One sở hữu vị trí đắc địa cho kinh doanh, đầu tư. Dự án do chủ đầu tư là công ty CP Đầu tư và Xây dựng Văn Lang kết hợp với Công ty CP Nguyễn Đăng - đơn vị thi công với kinh nghiệm hơn 15 năm. Theo chủ đầu tư, Opus One đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý, đã có sổ đỏ.

Phong Vân