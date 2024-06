Điểm nổi tiếng Hy Lạp ngưng đón khách vì nắng nóng

Acropolis, điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Athens, Hy Lạp hôm 11/6 thông báo tạm đóng cửa từ 12h đến 17h vì quá nắng nóng.

Acropolis, một trong những địa điểm đón nhiều du khách đến tham quan nhất ở Hy Lạp, thường xuyên phải tạm ngưng đón khách do thời tiết khắc nghiệt những năm gần đây. Đại diện tổ chức tổ chức chịu trách nhiệm về văn hóa và di tích lịch sử Ephorate of Antiquities tại thành phố Athens cho biết nhiệt độ hôm 11/6 vượt 40 độ C.

Du khách xếp hàng dài để rời khỏi Acropolis tại Athens, Hy Lạp hôm 11/6. Ảnh: CNN

Acropolis nằm trên một con dốc cao và không có nhiều mái che nắng khiến tòa thành cổ đại này càng nóng hơn. Du khách đến tham quan thường phải xếp hàng dưới cái nắng oi bức từ lúc đến và rời đi.

Mùa hè 2023, nhiệt độ nơi này cũng tăng sốc, khiến điểm du lịch phải đóng cửa vào giữa trưa để bảo vệ khách và nhân viên. Trong nỗ lực bảo vệ du khách, các trạm tránh nắng được dựng lên và cảnh sát được điều động đến để hỗ trợ người gặp khó khăn dưới cái nóng gay gắt.

Nhiệt độ tăng cao làm dấy lên lo ngại về một mùa hè nóng cực độ ở nhiều nơi tại châu Âu, kèm theo nguy cơ cháy rừng và tác động đến sức khỏe con người. Mùa hè 2022, châu Âu có khoảng 61.000 ca tử vong có liên quan đến nhiệt.

Nguyên nhân được cho là sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu do con người gây nên và hiện tượng tự nhiên El Nino. Tuy vậy, khi ảnh hưởng của El Nin giảm dần, các nhà khoa học cho rằng hậu quả lâu dài của nóng lên toàn cầu sẽ khiến sóng nhiệt xuất hiện thường xuyên và khắc nghiệt hơn.

Châu Âu hiện là châu lục ghi nhận nhiệt độ tăng nhanh nhất toàn cầu. Tháng 7/2023, chính quyền các địa phương phải cảnh báo người dân và khách du lịch đến vùng Địa Trung Hải hạn chế ra ngoài do nắng nóng cực độ ập đến nhiều nơi ở Nam Âu. Tây Ban Nha, Italy và Thụy Sĩ cũng đối mặt với cháy rừng và phát các cảnh báo bảo vệ du khách.

Ngọc Hân (Theo CNN, AP)