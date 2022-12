Điểm nổi bật trên tủ lạnh Samsung

Hãng không ngừng phát triển nhiều tính năng thông minh để thực phẩm tươi ngon, trọn dinh dưỡng; ra mắt nhiều mẫu thiết kế đẹp mắt, linh hoạt theo gian bếp.

Samsung hiện cung cấp nhiều dòng tủ lạnh với đa dạng tính năng, thiết kế và dung tích nhằm tối ưu tiện ích cho người dùng, tăng thẩm mỹ không gian sống

Ngăn đông mềm giữ vị nguyên bản thịt cá

Theo nghiên cứu từ Intertek, âm một độ C chính là nhiệt độ đông mềm lý tưởng giúp thịt cá bảo toàn dưỡng chất. Công nghệ độc đáo này đã được Samsung ứng dụng trên các dòng tủ lạnh với tên gọi ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone chuẩn âm một độ C.

Ngăn đông mềm sẽ giúp thịt cá giữ độ tươi ngon, dinh dưỡng. Cơ chế đông mềm nhiệt độ chuẩn âm một độ C không làm thực phẩm đông đá, tránh cho các cấu trúc dinh dưỡng bị phá vỡ. Nhờ vậy, công nghệ này mang đến hai hiệu quả: giữ trọn vẹn dinh dưỡng; không cần rã đông và dễ thái lát, tiết kiệm thời gian.

Hiệu quả của tính năng đông mềm chuẩn âm một độ C trên tủ lạnh Samsung. Ảnh: Samsung

Được thiết kế dạng kín, ngăn đông mềm còn giúp thực phẩm tươi không bị lẫn mùi, đảm bảo chất lượng như khi mới mua về, hạn chế việc nhiễm khuẩn chéo. Hãng cũng kết hợp thêm bộ lọc than hoạt tính giúp không khí trong tủ luôn trong lành.

Hai dàn lạnh độc lập giữ rau củ tươi ngon

Ngoài ngăn đông mềm âm một độ C, trong nhiều năm qua Samsung luôn nỗ lực phát triển đa công nghệ thông minh trên tủ lạnh, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng. Nếu phải thường xuyên lưu trữ nhiều loại thực phẩm và mong muốn giữ trọn hương vị khi chế biến, tủ lạnh Samsung với công nghệ hai dàn lạnh độc lập - Twin Cooling Plus sẽ là lựa chọn phù hợp. Mỗi dàn lạnh được lắp riêng vào từng ngăn, bảo toàn độ ẩm ở mức tối ưu 70%. Nhờ vậy, rau củ quả sẽ tươi lâu hơn gấp hai lần so với thông thường, giữ được vị giòn, ngọt như hương vị nguyên bản khi vừa thu hoạch.

Rau củ giữ vị tươi ngon nhờ công nghệ hai dàn lạnh độc lập. Ảnh: Samsung

Thiết kế linh hoạt theo không gian bếp

Tủ lạnh ngày nay không chỉ mang chức năng lưu trữ thực phẩm. Mỗi sản phẩm gia dụng còn đóng vai trò nội thất, góp thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thấu hiểu nhu cầu này, Samsung luôn chú trọng thiết kế trong mỗi thiết bị xuất xưởng, truyền cảm hứng cho người nội trợ khi bước vào căn bếp. Nổi bật có dòng Bespoke với khả năng thay đổi module, màu sắc. Người dùng có thể chọn loại hai cửa hoặc một cửa. Thậm chí khi gia đình thêm thành viên, thiết bị có thể ghép thêm module để tăng khả năng lưu trữ thực phẩm. Người dùng cũng có thể tự chọn và phối màu sắc theo sở thích, thiết kế ngôi nhà.

Tủ lạnh góp phần tăng thẩm mỹ cho không gian sống. Ảnh: Samsung

Mỗi dòng tủ lạnh Samsung đều có những tính năng cá nhân hóa cho từng nhu cầu. Các gia đình cũng có thể tuỳ chọn các dòng khác như Family Hub, Multidoor, Side by side... với hệ sinh thái thông minh, đáp ứng mọi tiện nghi của gia đình hiện đại.

Minh Tú