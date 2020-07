Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng sữa nguyên liệu, tập đoàn này chú trọng trang bị kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc đàn bò và kiến thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho những nông hộ đối tác. Vì thế, bò sữa được ăn cỏ chất lượng cao, cỏ này hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học và không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Cụ thể, trước khi vắt sữa, mỗi cô bò được tắm và vệ sinh bầu vú sạch, khô bằng khăn sạch dùng một lần. Tiếp đó, người nông dân sẽ kiểm tra 4 tia sữa đầu trong khay 4 ngăn, đánh giá cảm quan nhận biết sữa đó có bình thường hay không. Nếu phát hiện bất thường, bò sẽ được cách ly để thăm khám, điều trị và vắt sữa riêng. Toàn bộ lượng sữa này cũng không giao cho Cô Gái Hà Lan để đảm bảo nguồn sữa nguyên liệu an toàn không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một yếu tố khác ảnh hưởng tới chỉ số tổng tạp trùng là vệ sinh can chứa sữa tươi nguyên liệu. Những can chứa sữa bằng nhôm hoặc inox 20-50 lít đã trở nên quen thuộc với nhiều nông dân Việt. Cô Gái Hà Lan là đơn vị tiên phong quy định bắt buộc sử dụng can chứa sữa bằng nhôm hoặc inox chuyên dụng để dễ dàng vệ sinh và không ảnh hưởng tới chất lượng sữa.