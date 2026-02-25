Điểm nhấn trong chương trình khuyến mại Tết của OCB

Chuỗi chương trình tri ân "Tết Tự Tin" của OCB ghi dấu bằng loạt hoạt động khuyến mại triển khai đồng thời tại quầy, trên kênh số và đêm nhạc Tết thu hút hàng nghìn người tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, OCB triển khai đồng loạt các hoạt động tri ân tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Giai đoạn cận Tết, ngân hàng ghi nhận hàng nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm và bảo hiểm sức khỏe. OCB cũng trực tiếp trao tặng hàng nghìn phần quà cho khách hàng, để tri ân sự đồng hành trong năm qua.

Song song với hoạt động tại quầy, kênh số tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Trên ứng dụng OCB Omni, hàng trăm nghìn lượt khách hàng tham gia quay thưởng trực tuyến, với loạt giải thưởng gồm: iPhone 17 Pro 256GB, AirPods Pro 3, cùng "cơn mưa" voucher Urbox, lì xì may mắn và điểm thưởng Omni Coins.

Không gian trưng bày quà tặng của chương trình khuyến mại Tết. Ảnh: OCB

Đặc biệt, người dùng được tham gia vòng quay mở lộc, nhận lì xì may mắn đầu năm từ 17/2 - 21/2. Hoạt động giúp gia tăng mức độ tương tác của khách hàng trên nền tảng số trong những ngày cao điểm đầu năm.

Bên cạnh các hoạt động ưu đãi, chương trình "Tết Tự Tin" năm nay còn tạo dấu ấn khi lần đầu tổ chức đêm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Duy, Tăng Phúc, LyLy, Cao Bá Hưng với 26 bản phối mới được trình diễn lần đầu, mang đến không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đậm sắc xuân. Đêm nhạc đã thu hút hàng nghìn khán giả trực tiếp và ghi nhận hơn 20.000 lượt xem livestream trên các nền tảng số.

Đêm nhạc "Tết Tự Tin" do OCB tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Ảnh: OCB

Theo đại diện ngân hàng, thay vì lựa chọn mô hình lễ hội âm nhạc sôi động quen thuộc, OCB tiếp cận theo hướng trải nghiệm văn hóa, làm mới các giai điệu truyền thống bằng những bản phối hiện đại. Cách làm này giúp âm nhạc trở nên gần gũi với nhiều thế hệ khán giả, lan tỏa giá trị truyền thống bằng tinh thần hiện đại, tự tin, đúng với thông điệp của chương trình.

"Các chương trình tri ân khách hàng, đặc biệt trong dịp Tết, đã trở thành hoạt động thường niên của OCB. Chúng tôi luôn tìm cách làm mới trải nghiệm để đồng hành cùng khách hàng không chỉ về tài chính mà cả tinh thần trong năm mới", bà Lưu Hồng Ngọc, Phó giám đốc Khối Bán lẻ OCB, cho biết.

Với quy mô triển khai rộng khắp và sự kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng với các hoạt động trải nghiệm, chương trình "Tết Tự Tin" 2026 đã để lại nhiều ấn tượng, góp phần thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của OCB.

Minh Ngọc