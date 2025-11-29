Điểm nhấn trên Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp mới

Hai mẫu SUV được Thaco Auto tung phiên bản nâng cấp hồi tháng 10, sở hữu loạt trang bị dựa trên ý kiến người dùng.

Ở phiên bản nâng cấp, Thaco Auto kỳ vọng bộ đôi SUV châu Âu Peugeot 3008 và 5008 giữ vị thế trong phân khúc, thu hút người dùng bởi các tính năng mới bổ sung. Theo hãng, những cải tiến và trang bị mới của hai mẫu SUV được nghiên cứu, lấy ý kiến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt Nam.

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp mới. Ảnh: Thaco Auto

Theo đó, hai mẫu xe có logo "khiên sư tử" mới, giúp Peugeot đánh dấu bước tiến trong phân khúc xe châu Âu cao cấp. Toàn bộ mẫu xe Peugeot tại Việt Nam đều đã đồng bộ nhận diện thương hiệu mới nhất trên toàn cầu. Khoang nội thất Peugeot 3008 và 5008gây ấn tượng với thiết kế đặc trưng Peugeot i-Cockpit. Vô-lăng D-Cut nhỏ gọn. Nút bấm mô phỏng phím đàn piano. Phiên bản cao cấp có dàn âm thanh Focal 10 loa.

Logo nhận diện toàn cầu mới của Peugeot. Ảnh: Thaco Auto

Toàn bộ phiên bản Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp mới đều có ghế da cao cấp, 3008 Premium có thêm tùy chọn màu nâu. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto có sẵn ở mọi phiên bản. Cả hai mẫu SUV trang bị động cơ 1.6 tăng áp (Turbo High Pressure), công suất 165 mã lực. Hộp số tự động 6 cấp EAT 6. Phiên bản mới được hãng bổ sung tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động và camera 360 độ quan sát toàn cảnh.

Bên cạnh những nâng cấp tiên tiến, Thaco Auto tung ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, gói quà tặng 20 triệu đồng, gói bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000 km cho khách đặt mua, áp dụng từ 11/11. Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp có giá từ 849 triệu đồng, người dùng cần trả trước từ 170 triệu đồng để sở hữu xe.

Khoang nội thất Peugeot 3008 mới. Ảnh: Thaco Auto

Tại thị trường Việt Nam, các dòng xe Peugeot được bảo hành 5 năm không giới hạn km, dịch vụ bảo dưỡng lưu động Mobile Service ở khu vực xa trung tâm, dịch vụ Mobility Service hỗ trợ xe thay thế trong thời gian bảo dưỡng. Theo Thaco Auto, nền tảng số hóa My Peugeot hỗ trợ chủ xe quản lý, đặt lịch dịch vụ, truy cập các ưu đãi và thông tin từ hãng.

Với những nâng cấp về công nghệ, thiết kế và chính sách chăm sóc khách hàng, hai mẫu Peugeot hứa hẹn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng khi tìm kiếm dòng SUV châu Âu tại Việt Nam.

Quang Anh