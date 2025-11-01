Điểm nhấn trên MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Mẫu MPV cỡ B của Hyundai giá bán từ 489 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu gia đình 7 người, sở hữu nhiều trang bị an toàn ở 2 bản cao cấp.

Trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ B tại Việt Nam, Hyundai Stargazer tạo điểm nhấn với mức giá khởi điểm từ 489 triệu đồng. So với đối thủ trong phân khúc, mẫu xe Hàn Quốc có trục cơ sở dài 2.780 mm giúp tối ưu không gian bên trong dành cho gia đình.

Hyundai Stargazer X tại Việt Nam. Ảnh: HTV

Nội thất Stargazer được hãng bố trí 31 hộc, ngăn chứa đồ ở bệ trung tâm, cửa, khay nhỏ ghế phụ... Xe trang bị cửa gió điều hoà đến từng hàng ghế. Hyundai Stargazer dùng động cơ SmartStream 1.5 công suất 115 mã lực và sức kéo 144 Nm. Khoảng sáng gầm 200 mm và bộ vành hợp kim 17 inch.

Các tính năng an toàn giúp Stargazer tạo khác biệt so với đối thủ trong phân khúc, khi toàn bộ các phiên bản đều có phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Ở các phiên bản cao như Stargazer X và X Cao cấp, hãng bổ sung gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense gồm các công nghệ: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), Cảnh báo điểm mù (BCA), Hỗ trợ giữ làn đường (LFA), Cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) và đèn pha thích ứng (AHB).

Nội thất Hyundai Stargazer. Ảnh: HTV

Hyundai Stargazer có giá bán từ 489 triệu đến 599 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi tại hệ thống đại lý chính hãng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Quang Anh