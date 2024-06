Điểm nhấn trên Lynk & Co 06 sắp ra mắt khách Việt

Mẫu SUV cỡ B của Lynk & Co ghi dấu ấn trên quốc tế nhờ thiết kế độc đáo, nhiều công nghệ an toàn và khả năng vận hành thể thao, dự kiến ra mắt tháng 7.

Khác với các thương hiệu cùng phân khúc, Lynk & Co định vị khách hàng mục tiêu là giới trẻ, nên toàn bộ triết lý của sản phẩm tập trung chủ yếu chinh phục nhóm người dùng này. Lynk & Co là hãng xe ra đời từ mối hợp tác giữa Tập đoàn Geely (Trung Quốc) và hãng xe Volvo (Thụy Điển) năm 2016. Sự xuất hiện của Lynk & Co 06 trong tháng 7 hứa hẹn mang luồng gió mới cho phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

Ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast

Ngoại thất mẫu 06 mang nhận diện tương đồng với dải sản phẩm của Lynk & Co, nhưng chú trọng đến chất hiện đại nơi đô thị và cá tính thể thao của phân khúc SUV cỡ B.

Theo đó, ngoại thất mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast với các đường nét tương phản. Phần đầu có lưới tản nhiệt kiểu Urban Matrix, lấy cảm hứng từ đường chân trời nơi đô thị. Đèn hậu LED thiết kế 3D dạng thỏi năng lượng. Xung quanh thân xe là những đường gân dập nổi cá tính, nửa cột C tạo màu đen mang đến hiệu ứng "nóc bay".

Lynk & Co 06 mang cảm hứng thiết kế từ hình ảnh đô thị. Ảnh: Lynk & Co

Ở thị trường quốc tế, Lynk & Co 06 có các tùy chọn màu sắc gồm: Xanh Sonic, Hồng Lilac, Xám xi măng và Trắng ngọc trai. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.340 x 1.820 x 1.625 (mm). Chiều dài cơ sở ở mức 2.640 mm.

Ở nội thất, mẫu SUV cỡ B được Lynk & Co trang bị màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch. Bảng táp-lô thiết kế đa tầng. Bộ ghế thể thao ôm sát người lái. Ngoài ra, hãng bố trí nhiều hộc chứa đồ vật, khe cài bút, cổng sạc, móc treo... tiện dụng cho việc lái xe hàng ngày trong đô thị.

Công nghệ an toàn

Đại diện hãng cho biết, công nghệ an toàn là một trong những điểm mạnh hàng đầu của thương hiệu Lynk & Co. Trên mẫu 06, hãng này trang bị gói ADAS hỗ trợ người lái gồm 17 tính năng như: ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái thông minh, tự động chọn chế độ lái... Trong đó, hệ thống cân bằng điện tử ESP 9.3 thế hệ mới nhất được Bosch cung cấp độc quyền cho Lynk & Co.

Ngoài ra, mẫu 06 có camera quan sát với góc mở rộng đến 540 độ, bao gồm tính năng hỗ trợ quan sát gầm xe 180 độ.

Lynk & Co 06 sử dụng hệ khung gầm MBA với 63,4% là thép cường lực Giga Pascal (1.600 MPA), góp phần tăng khả năng bảo vệ người lái khi xảy ra va chạm. Hãng cũng chia sẻ mẫu xe sở hữu 13 giải pháp chống lật, giúp người lái an tâm hơn khi vận hành ở đa dạng điều kiện đường sá.

Trang bị động cơ

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, phiên bản 06 sắp phân phối trong nước sử dụng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 174 mã lực và sức kéo 265 Nm. Hộp số đi kèm loại ly hợp kép 7 cấp dạng ướt. Những trang bị trên thường có ở các dòng xe chú trọng hiệu năng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thể thao cho người dùng.

Ngoài ra, Lynk & Co 06 có các chế độ vận hành tùy chọn gồm: Economy (tiết kiệm), Comfort (thoải mái), Sport (thể thao) và Intelligent (thông minh). Mẫu SUV cỡ B sử dụng hệ thống treo độc lập và bộ phanh hiệu suất cao, theo chia sẻ từ hãng.

Phối màu hồng Lilac trên Lynk & Co 06. Ảnh: Lynk & Co

Trên toàn cầu, các dòng xe của Lynk & Co được hãng phát triển tại trung tâm nghiên cứu công nghệ CEVT, đặt tại Gothenburg, Thụy Điển. Dòng xe Lynk & Co 01 từng đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, tổ chức đánh giá an toàn hàng đầu tại châu Âu. Hiện, Lynk & Co được bán ra tại nhiều nước trên thế giới ở châu Âu, Trung Đông, Mỹ Latin và châu Á.

Theo thống kê từ Tập đoàn Geely Global, doanh số cộng dồn của thương hiệu Lynk & Co từ khi ra mắt đến nay gần 900.000 chiếc.

Quang Anh