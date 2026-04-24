Điểm nhấn trên Kia Sorento hybrid phiên bản mới

Các dòng xe Kia tại Việt Nam được hãng bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước. Hiện, Kia Việt Nam đã mở đặt cọc Sorento hybrid, thời gian bàn giao dự kiến cuối quý II. Hãng chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản xăng lai điện của mẫu SUV cỡ D này.

Trước khi ra mắt phiên bản hybrid, Sorento mới tại Việt Nam bán ra hai phiên bản 2.2D Signature FWD và 2.5G Signature FWD, đang có giá bán mới lần lượt 1,339 tỷ và 1,199 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Tùy chọn phiên bản AWD tăng thêm 80 triệu đồng.

Anh Lê Văn Tùng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, Sorento hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng trong phân khúc, trong khi được bổ sung thiết kế mới và đa dạng công nghệ. “Sorento mới có thiết kế hiện đại, không gian nội thất được hãng bố trí thông minh, phù hợp gia đình đông người và sử dụng lâu dài”, vị khách chia sẻ tại sự kiện. “Gia đình tôi từng sử dụng hai mẫu Kia, đánh giá cao hãng ở hệ thống đại lý rộng khắp toàn quốc, chi phí bảo dưỡng thấp so với các dòng xe cùng phân khúc”.

Các khách mời trải nghiệm không gian hàng ghế thứ hai trên Sorento hybrid.

