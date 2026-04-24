Điểm nhấn trên Kia Sorento hybrid phiên bản mới

Ngày 18-19/4, Kia Việt Nam lần đầu giới thiệu và trưng bày Sorento phiên bản hybrid tại tổ hợp showroom Kia Phạm Văn Đồng (phường Phú Diễn, Hà Nội). Tại sự kiện, hãng bắt đầu mở đặt cọc trước mẫu SUV cỡ D xăng lai điện, dự kiến giao xe cuối quý II.
Trong ảnh là chiếc Sorento hybrid phiên bản nhập khẩu tại lễ ra mắt, sở hữu màu ngoại thất xanh Cityscape Green mới nhất của hãng.
Sorento hybrid không khác biệt nhiều về ngoại thất so với phiên bản mới được hãng ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái. Mẫu SUV cỡ D có tổng thể thiết kế vuông vức, nam tính, hướng đến nhóm khách trẻ và hiện đại.
Phần đầu xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt họa tiết mới cỡ lớn. Hai bên cụm đèn chiếu sáng thiết kế ăn nhập dải LED định vị ban ngày kiểu Star-map, tương tự trên Carnival phiên bản mới. Đây cũng là nhận diện mới của dải sản phẩm Kia trên toàn cầu. Cản trước được mở rộng theo phương ngang, kết hợp một số chi tiết điểm nhấn mạ chrome.
Đèn chiếu sáng LED Projector với cụm 4 bóng mỗi bên, tích hợp tự động bật tắt, điều chỉnh tầm chiếu sáng cos hoặc pha.
Phần đuôi xe với cụm đèn hậu LED có đồ họa kiểu mới, nhấn mạnh nét vuông vức và nam tính của tổng thể thân xe. Điểm đặc biệt, Sorento hybrid bổ sung camera quan sát ở cánh lướt gió, tích hợp gương chiếu hậu giữa dạng điện tử.
Tổng thể nội thất đi theo hướng tối giản, tích hợp các nút bấm cảm ứng ở màn hình và tinh chỉnh hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Bộ ghế da được thiết kế lại, sử dụng tông màu nâu, đi kèm tính năng sưởi ấm và làm mát ở hàng ghế đầu.
Cụm màn hình kép Panoramic liền khối, kích thước 12,3 inch là điểm nhấn ở khoang nội thất, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Dàn Bose 12 loa cho hiệu âm thanh ứng vòm.
Cụm vô-lăng có thiết kế mới so với phiên bản trước đây, tích hợp đa dạng nút bấm và gạt, tinh chỉnh nhanh các chức năng. Vô-lăng mới bọc da hai tông màu, đi kèm lẫy chuyển số thể thao phía sau.
Cần số dạng núm xoay trên Sorento hybrid. Phía dưới là núm tùy chọn chế độ vận hành gồm: Normal, Eco, Sport và Sport, đi kèm ba chế độ địa hình: Snow, Sand và Mud.
Sorento hybrid có hệ thống sưởi ấm vô-lăng, phanh tay điện tử kèm Auto Hold, hỗ trợ xuống dốc và camera toàn cảnh.
Cửa sổ trời Panorama toàn cảnh trên Sorento hybrid.
Gương chiếu hậu dạng điện tử trên Sorento hybrid, phản chiếu hình ảnh phía sau thông qua camera đặt ở cánh gió.
Không gian hàng ghế thứ ba trên Sorento hybrid có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu.
Sorento hybrid tại lễ ra mắt dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.6 cho công suất 178 mã lực và sức kéo 265 Nm. Mô-tơ điện tích hợp trong hộp số cho công suất 72 mã lực và sức kéo 304 Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 1,49 kWh.
Mẫu SUV cỡ D xăng lai điện có tổng công suất 242 mã lực và sức kéo 367 Nm. Hãng công bố mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp từ 4,8 lít/ 100 km.
Nền tảng hybrid trên Sorento mới hỗ trợ trong suốt quá trình người lái di chuyển và sử dụng xe. Khi khởi động với dung lượng pin đủ, xe không phát ra tiếng đề nổ thông thường, mà tương tự xe thuần điện. Mô-tơ điện hỗ trợ vận hành ở dải tốc độ dưới 25 km/h.
Trong những tình huống tăng tốc, leo dốc... mô-tơ điện và động cơ xăng kết hợp vận hành, nhằm tối ưu lực kéo. Ở dải tốc độ trung bình hoặc cao, hai nguồn năng lượng sẽ được xe điều phối linh hoạt, nhằm tối ưu hiệu suất.
Khi giảm tốc hoặc xuống dốc, năng lượng dư thừa sẽ được sạc lại cho hệ thống pin hybrid. Mô-men xoắn sẽ được phân bổ thông qua hộp số tự động 6 cấp.
Khi vận hành, người lái có thể quan sát tình trạng hoạt động, nguồn năng lượng xăng, điện hoặc cả hai được kết hợp sử dụng.
Trên Sorento hybrid, hãng trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC (Electricfication – Vehicle Motion Control), dùng chính động cơ hybrid để kiểm soát chuyển động, giúp tăng độ ổn định và hướng đến trải nghiệm êm ái. Hệ thống E-VMC tác động trong ba tình huống cụ thể: hỗ trợ thân xe ổn định khi chuyển hướng; hỗ trợ ổn định thân xe khi di chuyển qua gờ giảm tốc và hỗ trợ xử lý tránh va chạm.
Khách mời tại lễ ra mắt Sorento hybrid trải nghiệm các tính năng trên xe. Vị nữ khách hàng cho biết, chị và gia đình đến tìm hiểu dòng SUV 7 chỗ, phân vân Sorento hybrid và Carnival hybrid đang trưng bày tại sự kiện.
Các khách mời trải nghiệm không gian hàng ghế thứ hai trên Sorento hybrid.
Anh Lê Văn Tùng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, Sorento hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng trong phân khúc, trong khi được bổ sung thiết kế mới và đa dạng công nghệ. “Sorento mới có thiết kế hiện đại, không gian nội thất được hãng bố trí thông minh, phù hợp gia đình đông người và sử dụng lâu dài”, vị khách chia sẻ tại sự kiện. “Gia đình tôi từng sử dụng hai mẫu Kia, đánh giá cao hãng ở hệ thống đại lý rộng khắp toàn quốc, chi phí bảo dưỡng thấp so với các dòng xe cùng phân khúc”.
Trước khi ra mắt phiên bản hybrid, Sorento mới tại Việt Nam bán ra hai phiên bản 2.2D Signature FWD và 2.5G Signature FWD, đang có giá bán mới lần lượt 1,339 tỷ và 1,199 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Tùy chọn phiên bản AWD tăng thêm 80 triệu đồng.
Các dòng xe Kia tại Việt Nam được hãng bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước. Hiện, Kia Việt Nam đã mở đặt cọc Sorento hybrid, thời gian bàn giao dự kiến cuối quý II. Hãng chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản xăng lai điện của mẫu SUV cỡ D này.
Quang Anh
Ảnh: Tùng Đinh