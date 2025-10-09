Điểm nhấn trên Ford Territory phiên bản mới

Territory đánh dấu sự trở lại của Ford ở phân khúc C-SUV, ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ trong dịp kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam.

Thay đổi lớn nhất của Ford Territory 2025 là ngoại thất, khi hãng Mỹ tinh chỉnh lại lưới tản nhiệt, đèn chiếu sáng và đèn định vị ban ngày thiết kế mới, thay cho kiểu phân tầng trước đây. Phần đuôi xe thay đổi nhẹ nhàng. Kích thước tổng thể không thay đổi trong khi la-zăng có tạo hình mới, kích thước 18-19 inch tùy phiên bản.

Ford Territory 2025 trong một chương trình trải nghiệm. Ảnh: Ford

Ở nội thất, Territory 2025 được nâng cấp phần tựa đầu rộng hơn. Cổng sạc USB và Type C bổ sung cho hàng ghế trước và sau. Hàng ghế thứ hai hướng đến không gian gia đình, sàn để chân được làm phẳng. Ở bản cao cấp, xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý thể tích 448 lít, có thể mở rộng 1.422 lít khi gập hàng ghế. Nội thất có khoảng 20 hộc chứa đồ.

Tiện ích giải trí của mẫu SUV cỡ C có Apple CarPlay, Android Auto, dàn 6 loa ở bản Trend và 8 loa ở bản Titanium, Titanium X. Các trang bị khác có: sạc không dây, chỉnh âm thanh trên vô-lăng, smartkey, mở cốp rảnh tay... Ở bản cao cấp nhất Titanium X, hãng bổ sung tính năng gương chiếu hậu (ở cabin) dạng kỹ thuật số, sử dụng camera 2 megapixel để phát video thời gian thực. Độ sáng màn hình được điều chỉnh thông minh theo điều kiện ánh sáng xung quanh, trong khi chức năng Dải tương phản động (HDR) của camera giúp cải thiện đáng kể khả năng quan sát ban đêm, nâng cao an toàn khi lái xe.

Khoang cabin Territory phiên bản mới. Ảnh: Ford

Xe cũng lần đầu trang bị nền tảng kết nối thông minh FordPass 2,7, người dùng có thể khóa và mở xe từ xa, lên lịch khởi động xe, kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu, tình trạng xe thông qua smartphone. Động cơ Territory không khác biệt so với bản trước, là loại EcoBoost 4 xi-lanh, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm. Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Theo hãng, khung gầm Territory được gia cố bằng thép boron có độ cứng cao, hứa hẹn khả năng đảm bảo an toàn khi có va chạm. Mẫu SUV có khoảng sáng gầm 190 mm.

Territory trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe Ford Co-Pilot 360TM gồm khoảng 20 tính năng như: phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giữ làn đường, camera 360, mở rộng góc quan sát khi tốc độ dưới 15 km/h, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm mở cửa... Ngoài ra, xe có 6 túi khí.

Dàn xe Territory phiên bản mới tại Hải Phòng. Ảnh: Ford

Theo Ford, mẫu xe này là sản phẩm toàn cầu, được phát triển và thiết kế tại studio của hãng ở Australia. Territory có 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X - giá lần lượt 762 triệu, 840 triệu và 896 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe có 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm: trắng, đen, bạc, đỏ và xanh khói.

Quang Anh