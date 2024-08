Điểm nhấn trên bộ đôi HS và RX5 từ MG Việt Nam

Hai mẫu SUV cỡ C cùng thương hiệu MG được hãng định vị nhóm khách hàng khác nhau, chênh lệch về giá bán, tiện nghi và hàm lượng công nghệ.

Đại diện MG Việt Nam cho biết, dải sản phẩm của hãng này ở thị trường trong nước chủ yếu xoay quanh hai phân khúc cỡ B và C. Trong đó, HS và RX5 đều nằm ở phân khúc SUV cỡ C, được hãng hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu khác nhau.

Mẫu SUV cỡ C HS tại đại lý MG. Ảnh: MG Việt Nam

Cả hai mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. HS giá niêm yết từ 699 triệu đến 749 triệu đồng. RX5 đắt hơn, giá khởi điểm từ 739 triệu – 829 triệu đồng. Theo MG, HS hướng đến nhóm người dùng phục vụ gia đình, ưu tiên giá bán thấp. Nhưng thực tế có vài thời điểm, khoảng cách giá giữa HS và RX5 được thu hẹp nhờ các chương trình ưu đãi từ đại lý và hãng.

Hai mẫu SUV cỡ C của MG cũng sở hữu phong cách thiết kế khác biệt. HS mang xu hướng tương đồng MG5 ở thiết kế ngoại thất, đặc biệt mặt ca-lăng, hãng định vị dành cho nhóm khách trung tuổi, phục vụ gia đình. RX5 lại có thiết kế phá cách hơn với nhiều đường cắt xẻ tạo cá tính, lưới tản nhiệt cỡ lớn, bộ vành 19 inch 5 chấu kép, hướng đến nhóm người dùng trẻ tuổi, ưa phong cách thể thao.

Thiết kế cá tính, góc cạnh trên RX5. Ảnh: MG Việt Nam

Ở nội thất, RX5 nhỉnh hơn HS khi trang bị màn hình giải trí 14,1 inch và sạc điện thoại không dây. HS có bộ ghế da thiết kế thể thao và đèn trang trí nội thất trong khi RX5 có nội thất 2 tông màu và phần đệm dày hơn.

Cả hai mẫu xe dùng chung động cơ tăng áp 1.5 và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. RX5 có công suất 168 mã lực, sức kéo 275 Nm trong khi HS 160 mã lực và sức kéo 250 Nm. HS có nhiều chế độ lái hơn và lẫy chuyển số sau vô-lăng. RX5 chỉ dùng cần số điện tử.

Các tính năng an toàn của HS nhiều hơn so với RX5, nổi bật ở các trang bị an toàn chủ động như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa xe an toàn, hỗ trợ đổ đèo... "Trang bị an toàn là điểm mạnh của MG HS, do mẫu xe này sở hữu hệ thống an toàn chủ động, đủ sức ganh đua với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Các tính năng của RX5 tuy không bằng nhưng vẫn đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của các gia đình", đại diện MG Việt Nam nói.

Nội thất MG HS. Ảnh: MG Việt Nam

Hãng này cũng cho rằng, chân dung khách hàng của HS và RX5 sẽ tùy "khẩu vị" mỗi người. "Người dùng tìm kiếm mẫu xe đủ bắt mắt, không quá phô trương, thích công nghệ sẽ có xu hướng chọn HS. Trong khi khách hàng thích sự phá cách, thể thao, góc cạnh sẽ nhắm tới RX5", đại diện MG Việt Nam nói. "RX5 là lựa chọn đáng cân nhắc bởi xe có hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt, cho khả năng vận hành thể thao. HS có khả năng vận hành vừa phải nhưng nhiều chế độ lái, phù hợp đa dạng phong cách lái xe của người dùng".

Tuấn Vũ