Điểm nhấn trên bộ đôi Galaxy Note20

Bộ đôi Galaxy Note20 và Note20 Ultra, ra mắt đầu tháng 8, được trang bị kết nối 5G cùng nhiều cải tiến về camera và bút S Pen.

Năm nay, Samsung vẫn duy trì chiến lược chia nhỏ thế hệ tiếp theo của dòng Note với hai phiên bản: Galaxy Note20 và Note20 Ultra.

Samsung trang bị cho Galaxy Note20 màn hình 6,7 inch cùng độ phân giải FHD+. Sản phẩm có ba tùy chọn màu đồng, xanh và xám. Bút S Pen đi kèm cùng màu với thân máy.

Còn Galaxy Note20 Ultra tích hợp màn hình 6,9 inch và được nâng chất lượng hiển thị lên WQHD+. Thiết bị cũng là smartphone đầu tiên của Samsung có màn hình tự động thay đổi tần số quét từ 10 đến 120Hz. Máy có ba màu là đồng, đen và trắng.

Ba màu của Galaxy Note20.

Bút S Pen và ứng dụng ghi chú

S Pen năm nay có vài cải tiến. Độ trễ của bút đã giảm đáng kể, đem lại cảm giác viết giống trên giấy hơn. Với ứng dụng Notes, S Pen có thể dùng để ghi chú vào file PDF.

Samsung cũng bổ sung tính năng Air Action thông qua cử chỉ với bút. Air Action hoạt động được trên hầu hết ứng dụng, hỗ trợ 5 cử chỉ mặc định, gồm: bật Smart Select bằng việc đưa S-pen vòng xuống dưới, lắc S-Pen để bật Screen Write, vòng S-Pen lên trên để quay lại màn hình, vòng sang trái để quay lại thao tác và vòng qua phải để mở ứng dụng gần nhất.

Băng thông siêu rộng Ultra-Wideband

Công nghệ Ultra-Wideband trên Note20 truyền dữ liệu nhanh.

Một bổ sung mới cho Note20 là tích hợp công nghệ băng thông siêu rộng UWB. UWB sử dụng tần số cao, 8.250 MHz, và công nghệ năng lượng thấp để đảm bảo không tiêu thụ nhiều điện năng hoặc gây nhiễu các tín hiệu không dây khác.

Băng thông siêu rộng cho phép người dùng chia sẻ tệp chỉ bằng cách hướng chiếc Note về phía thiết bị khác. Công nghệ này cũng hỗ trợ các thiết bị Note20 như một chìa khóa số để mở cửa.

5G

Samsung nhấn mạnh khả năng kết nối 5G tốc độ cao trên Note20. Hai phiên bản dòng Note20 đều hỗ trợ các dải tần khác nhau của 5G là 5G sub-6GHz (sub-6) và mmWave. Đây là lần đầu tiên Samsung hỗ trợ cả hai loại 5G trên cùng một thiết bị. Dòng Galaxy S20 ra mắt đầu năm nay chỉ có hai máy hỗ trợ.

Samsung DeX

Các model của Note20 tiếp tục cải tiến khả năng làm việc của Dex - công nghệ cho phép smartphone biến thành máy tính thông qua kết nối từ smartphone đến màn hình ngoài, như TV hoặc màn hình máy tính. DeX giờ đây cũng có công nghệ không dây.

Camera

Cả Note20 và Note20 Ultra được trang bị hệ thống ba camera phía sau. Note20 Ultra có thông số cao hơn: camera sau 108 megapixel góc rộng, cùng cặp camera 12 megapixel góc siêu rộng và ống kính zoom quang 50x. Trong khi đó, Note20 có một camera 64 megapixel góc rộng bên cạnh hai camera sau 12 megapixel góc siêu rộng và khả năng zoom 30X.

Hiệu năng và pin

Điện thoại mới của Samsung là những thiết bị đầu tiên được hỗ trợ bộ vi xử lý Snapdragon 865 Plus mới được Qualcomm công bố. Snapdragon 865 Plus giúp bộ đôi Note20 đạt hiệu suất vượt trội. Nó tăng 10% tốc độ xung nhịp so với phiên bản trước, Snapdragon 865. Đây cũng là dòng chip đầu tiên đạt tốc độ xung nhịp 3,1 GHz, trở thành chip di động đầu tiên vượt qua 3 GHz.

Samsung không ước tính về thời lượng pin dù cả hai phiên bản đều có pin khá lớn. Galaxy Note20 sở hữu pin 4.300 mAh (tăng từ 3.500 mAh trên Note10), trong khi Note20 Ultra được trang bị pin 4.500 mAh (tăng từ 4.300 mAh trên Note10 Plus).

RAM và bộ nhớ

Samsung cung cấp một lượng RAM khá lớn cho các thiết bị dòng Note của mình, với 8 GB trên Note20 và 12 GB trên Note20 Ultra.

Đối với dung lượng lưu trữ, Note20 sẽ có bộ nhớ 128 GB, trong khi Note20 Ultra được bán với hai lựa chọn là 128 GB và 512 GB.

Đăng Thiên (theo CRN)