Điểm nhấn Toyota Veloz Cross phân khúc MPV cỡ B

Mẫu MPV 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ của Toyota có doanh số gần 36.600 xe từ khi bán ra tại Việt Nam, tạo sức hút với khách Việt nhờ tính đa dụng, bền bỉ.

Từ khi ra mắt khách Việt hồi tháng 3/2022, Veloz Cross cùng Avanza Premio là bộ đôi giúp Toyota Việt Nam mở ra phân khúc MPV cỡ B đang có nhiều dấu hiệu tích cực trên thị trường. Sau 9 tháng từ đầu năm 2025, Veloz Cross đạt doanh số 5.408 chiếc đến tay người dùng, cộng dồn từ khi ra mắt Việt Nam đạt 36.535 xe.

Một gia đình sử dụng Veloz Cross. Ảnh: TMV

Mức doanh số của Veloz Cross được ghi nhận tăng trưởng ổn định qua từng tháng và so với cùng kỳ 2024. Kết thúc tháng 8, Veloz Cross tiêu thụ tổng cộng 4.593 xe, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, hết tháng 7, mẫu MPV cỡ B nắm 17,8% thị phần trong phân khúc, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio được Toyota áp dụng các chương trình ưu đãi thường xuyên nhằm duy trì sức tăng trưởng ổn định, cũng như tăng sự cạnh tranh với đối thủ trong phân khúc, bao gồm cả những dòng xe điện. Chính sách giảm giá trực tiếp vào chi phí ban đầu của hãng giúp người dùng dễ dàng sở hữu xe hơn, đồng thời hỗ trợ lãi suất vay để giữ chân nhóm người dùng kinh doanh vận tải. Yếu tố trên phần nào giúp Veloz Cross ổn định hơn ở thị trường thứ cấp, giúp người dùng an tâm hơn khi đầu tư vào xe Toyota, đặc biệt người sử dụng xe khoảng 2-3 năm rồi lên đời.

"Veloz Cross có thiết kế thực dụng, nhiều trang bị và tiện nghi thân thiện với người dùng, tài xế không mất nhiều thời gian làm quen, khách ngồi có không gian thoải mái cho 5-6 người lớn", anh Quốc Huy (33 tuổi, Hà Nội) một tài xế dịch vụ cho biết. Theo anh, thị trường có nhiều lựa chọn trong phân khúc này, sự khác biệt cũng không quá nhiều. "Tôi chọn xe Toyota bởi tin tưởng thương hiệu, chất lượng xe được kiểm chứng, hệ thống đại lý rộng khắp và chi phí bảo dưỡng rẻ. Nếu lên đời dòng xe cao hơn, việc thanh khoản Veloz Cross cũng dễ dàng, mất giá không quá nhiều".

Không gian nội thất Veloz Cross Top. Ảnh: TMV

Quản lý kinh doanh tại một đại lý Toyota ở Hà Nội cho biết, mẫu MPV cỡ B này hút khách cá nhân, phục vụ gia đình và cả kinh doanh dịch vụ, nhờ thiết kế trung tính, có các đường nét hiện đại và đa dạng mục đích.

"Nhiều chủ xe kinh doanh dịch vụ đánh giá cao khả năng làm lạnh nhanh và sâu của hệ thống điều hòa, cùng cửa gió tự điều chỉnh cho hàng ghế thứ 2 trên Veloz Cross, đặc biệt khi thời tiết lên đến hơn 40 độ vào mùa hè", vị này nói. "Hai hàng ghế sau của xe có thể gập mở linh hoạt, gập từng ghế để tăng thể tích chứa đồ, hoặc gập phẳng hoàn toàn (chế độ longsofa) để tài xế có thể nghỉ ngơi sau những chặng lái xe đường dài".

Veloz Cross tại một đại lý Toyota Sure. Ảnh: TMV

Các tiện nghi trên Veloz Cross hỗ trợ cho người lái còn có: vô-lăng bọc da tích hợp nút bấm, màn hình giải trí 9 inch, kết nối Apple CarPlay/ Android Auto, phanh tay tự động, Auto Hold, sạc không dây... Ở bản Top, xe có phần nhỉnh hơn trong phân khúc về tính năng an toàn khi có thêm trang bị từ gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm: các tính năng cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Quang Anh