Điểm nhấn tại tòa tháp 'ngắm pháo hoa đẹp nhất' Sun Group Cat Ba

Hải PhòngCác căn hộ thuộc tòa The Xanh 2 tại thành phố vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà nổi bật với tầm nhìn ngắm pháo hoa đẹp nhất dự án cùng thiết kế mở đón nắng, gió.

'Khán đài' thưởng thức pháo hoa

The Xanh 2 được chủ đầu tư thiết kế như "khán đài ngắm pháo hoa hạng nhất" tại dự án. Theo đó, từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể ngắm trọn show diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of The Green Island với quy mô đầu tư lên đến gần 200 tỷ đồng, kết hợp giữa trình diễn thể thao mạo hiểm và pháo hoa, trong không gian riêng tư và sang trọng.

Vị trí tòa căn hộ The Xanh 2 mở ra tầm nhìn ngắm trọn show diễn Symphony of The Green Island. Ảnh: Sun Property

Các căn hộ tại tòa The Xanh 2 còn mở ra những tầm nhìn khác như show diễn trên bãi biển mới Các Bà (Ladies Beach), lấy cảm hứng từ truyền thuyết về nguồn gốc tên gọi Cát Bà xưa; vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ và bãi Cát Cò; dãy núi ôm trọn con đường hoa phượng đỏ trên tuyến đường Một Tháng Tư và không gian nội khu rợp bóng mát.

The Xanh 2 cũng quy tụ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp. Từ tòa căn hộ, cư dân và du khách chỉ di chuyển vài bước chân là tới bến tàu. Đây không chỉ là điểm nhấn kết nối, mà còn là cầu nối đón dòng du khách trong và ngoài nước, nâng giá trị dự án. Ngay sát bên The Xanh 2 là tổ hợp thương mại 7 tầng, quy tụ các thương hiệu nổi tiếng, nhà hàng ẩm thực, ballroom hội họp và không gian vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Loạt tiện ích mang đến sự tiện nghi cho cư dân và khách ghé thăm.

Công viên nội khu xanh mướt mang lại cảm giác thư thái mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Từ khu phố trải nghiệm nối liền hai đầu dự án, cư dân có thể dạo bước đến công viên trung tâm hay nhà ga cáp treo tương lai, mở ra hành trình khám phá. Xuôi xuống công viên bãi biển Chu Tước, bãi tắm Các Bà dài nhất đảo đang chờ đón với chuỗi nhà hàng và quán café ven biển đầy phong cách.

Thiết kế căn hộ tích hợp tiện ích đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh cho thuê. Ảnh: Sun Property

Cư dân của The Xanh 2 còn hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp: từ bể bơi bốn mùa, spa thư giãn, phòng gym, đến sân golf 3D hiện đại và khu vui chơi kids club. Mỗi căn hộ được bàn giao với nội thất liền tường cao cấp (không bao gồm đồ điện tử), tích hợp hệ thống kiểm soát QR code và dịch vụ housekeeping chuyên nghiệp, giúp việc quản lý và vận hành trở nên dễ dàng hơn.

Anh Nguyễn Văn Tuyến, một nhà đầu tư từ Hà Nội, cho biết: "Cát Bà còn khan hiếm những căn hộ cho thuê cao cấp. Với The Xanh 2, Sun Group đã chạm đúng nhu cầu của những du khách trẻ và khách quốc tế, mở ra cơ hội sinh lời cho chủ sở hữu".

Thiết kế tôn vinh văn hóa bản địa

Lấy cảm hứng từ nghề mộc thủ công Cát Bà, tòa căn hộ The Xanh 2 tái hiện hình ảnh con thuyền gỗ với những đường nét tinh xảo và hệ khung vững chãi. Các kiến trúc sư đưa văn hóa bản địa vào từng chi tiết, mang đến vẻ đẹp vừa ấm áp, gần gũi, vừa sang trọng, hiện đại.

Kiến trúc tòa căn hộ The Xanh 2 lấy cảm hứng từ nghề mộc truyền thống. Ảnh: Sun Property

Mỗi căn hộ Xanh Sky được thiết kế tối ưu công năng với chiều cao trần lên đến 3,5 m, ban công rộng 1,2 m và khối đế tầng cao 7 m. Hệ cửa kính lớn từ sàn đến trần cho phép đón ánh sáng tự nhiên, gió biển. Nội thất của The Xanh 2 kết hợp giữa phong cách tối giản hiện đại và nét đẹp Á Đông. Chủ đầu tư sử dụng vật liệu cao cấp, được tuyển chọn tỉ mỉ nhằm kiến tạo không gian sống chất lượng.

Điểm nhấn của tòa căn hộ còn nằm ở sự gắn kết với môi trường thông qua thiết kế mở rộng tầm nhìn hướng biển. "Cùng với tòa The Xanh 1, The Xanh 2 với hơn 700 căn hộ, cao 25 tầng không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, kết nối quá khứ, hiện tại", đại diện Sun Property chia sẻ.

Tòa căn hộ The Xanh 2 được định hướng trở thành biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, nơi thiên nhiên hòa quyện cùng hệ tiện ích hiện đại, mở ra hành trình nghỉ dưỡng tại vịnh di sản Cát Bà cho cư dân và du khách.

Song Anh