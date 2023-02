Điểm nhấn tại lễ hội vàng của DOJI

Lễ hội vàng (Gold Festival 2023) mang đến nhiều hoạt động đặc trưng ngày Tết, doanh nghiệp cũng giới thiệu các sản phẩm vàng thiết kế mới lạ, công phu.

Lễ hội Vàng – Gold Festival 2023 diễn ra từ ngày 27/1 đến 31/1 (mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch) trên hệ thống gần 200 cửa hàng DOJI toàn quốc. Sự kiện đã thu hút khoảng 40.000 lượt khách đến vui chơi, trải nghiệm mỗi ngày.

Nhiều hoạt động hút khách

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tại các trung tâm như DOJI Tower Hà Nội và TP HCM, DOJI Smart Hà Nội và Đà Nẵng, các gian hàng Tết rất được lòng khách tham quan, từ gian hàng ẩm thực, dịch vụ ngân hàng số TP Bank, cho tới các loại quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, đồ cổ dát vàng, trang sức tâm linh phong thuỷ...

Riêng tại DOJI Tower Hà Nội và DOJI Tower TP HCM, mỗi ngày đều diễn ra các hoạt động tái hiện văn hóa Tết đan xen múa lân tạo nên không khí sôi động.

Song lân nghênh đón Thần Tài tại DOJI Tower Hà Nội. Ảnh: DOJI

Quầy ông đồ cho chữ vàng trước sảnh trụ sở tập đoàn DOJI thu hút nhiều khách hàng với các hoạt động mang ý nghĩa cầu chúc cho một năm mới phúc khí ngập tràn, bình an may mắn thông qua những nét chữ nhũ vàng tròn vẹn, bay bổng lướt trên giấy. Các chương trình biểu diễn ảo thuật - xiếc, chú hề phát bóng, đi cà kheo, nặn tò he, ném vòng, quầy làm nail, massage tay, bói tarot... cũng thu hút rất đông khách hàng. Cây mai hái lộc cũng là khu vực có đông lượng khách tham quan, check - in khi đến mua sắm.

Nhiều khách hàng đến thưởng thức lễ hội đầu Xuân tại DOJI Tower. Ảnh: DOJI

Đại diện DOJI cho biết, cao điểm nhất trong hai ngày 27-28/1 (mùng 7 và mùng 8 âm lịch), trước tòa nhà DOJI Tower Hà Nội đã diễn ra hai đêm nhạc Xuân thu hút hàng trăm khách tham quan cả người Việt và người nước ngoài ở đủ mọi lứa tuổi.

Quy tụ nhiều sản phẩm vàng độc đáo

Từ nhiều tháng trước, Tập đoàn DOJI đã có sự chuẩn bị để đảm bảo cung cấp tới khách hàng hàng trăm nghìn sản phẩm đa dạng, chất lượng.

Năm nay, các sản phẩm vàng ép vỉ của DOJI vẫn là dòng sản phẩm chủ lực được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, nổi bật là vàng ép vỉ Kim Mão. Các sản phẩm Kim Mão Chiêu Tài, Kim Mão Phát Lộc – lấy cảm hứng từ Mèo Vàng, linh vật của năm Quý Mão 2023, tượng trưng cho sự cát tường giúp đem lại vận may, thu hút vượng khí, chiêu tài đón lộc cho gia chủ.

Không khí mua Vàng tại một cửa hàng DOJI. Ảnh: DOJI

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với hàng trăm nghìn sản phẩm được bán ra trong dịp Thần Tài 2023, Tập đoàn DOJI ghi nhận doanh số cao kỷ lục hơn 600 tỷ đồng, tương ứng với hơn 9.000 lượng vàng, trong đó riêng ngày Thần tài mùng 10 tháng Giêng, lượng bán ra đạt hơn 6.000 lượng. Số lượng giao dịch online qua ứng dụng eGold tăng cao.

Vàng ép vỉ là sản phẩm đắt hàng nhất trong dịp này. Ảnh: DOJI

Khách hàng cũng yêu thích và tìm mua rất nhiều sản phẩm Trang sức Vàng 24K, đẩy doanh số dòng hàng này tăng trưởng hơn 20% so với năm 2022. Đặc biệt, charm Vàng 24K được sản xuất bằng công nghệ 3D cùng với các sản phẩm mặt dây được thiết kế tinh xảo, thời trang là sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn.

"Với kết quả kinh doanh vượt trội và sự ủng hộ từ lượng khách hàng đông đảo đến với Lễ hội Vàng - Gold Festival 2023, doanh nghiệp một lần nữa đã khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường trong ngành vàng bạc trang sức tại Việt Nam", đại diện tập đoàn nói.

(Nguồn: DOJI)