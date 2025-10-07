Điểm nhấn quy hoạch, tiện ích tại Sun Urban City

Sun Group phát triển Sun Urban City với quy hoạch đồng bộ và hệ thống tiện ích đa dạng, trong bối cảnh hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế khu vực phát triển.

Tại Sun Urban City, các phân khu nhà ở được bố trí hợp lý quanh trục đại lộ và các quảng trường lớn - nơi thường xuyên diễn ra sự kiện thu hút đông đảo cư dân và du khách. Vị trí này mang lại tiềm năng khai thác cho thuê và kinh doanh dịch vụ cho các chủ nhà.

Các phân khu như Art Residence, Kim Ngân - Kim Tiền tiếp giáp trục đại lộ lễ hội vừa đưa vào sử dụng. Trong khi đó, Flora Avenue - phân khu mới nhất - tận dụng lợi thế từ đại lộ hoa và tổ hợp Sun World Hà Nam. Tất cả đều hưởng lợi từ hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, khu đô thị Đại học Nam Cao.

Bất động sản Sun Urban City hưởng trọn sức nóng từ hệ sinh thái tiện ích. Ảnh: Ánh Dương

Dự án được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tòa A1 - ParkArt Residence đang bàn giao cho cư dân, 7 tòa căn hộ còn lại đang hoàn thiện phần mặt ngoài. Phân khu Flora Avenue mới ra mắt cũng tạo được sức hút nhờ lợi thế trung tâm 4 công viên. Điểm nhấn của phân khu là đại lộ hoa rộng 98 m, trải dài trên diện tích hơn 10 ha.

Không gian được thiết kế với thảm thực vật đa dạng, kết hợp cùng dòng kênh tạo nên khu vực dạo bộ, thư giãn. Khu vực này còn có các tiện ích thể thao, vui chơi trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tạo môi trường sống cân bằng.

Bà Nguyễn Vân Anh - một nhà đầu tư đến từ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, đặt mua căn hộ tầm nhìn trục đại lộ lễ hội từ trước Tết và vừa được bàn giao nhà. "Sau khi hoàn thiện nội thất, tôi dự định sẽ cho thuê ngắn ngày để có dòng tiền ổn định", bà chia sẻ.

Phân khu Flora Avenue nổi bật với đại lộ hoa hơn 10 ha. Ảnh: Sun Property

Sự phát triển của dự án được hỗ trợ bởi các công trình hạ tầng kết nối quan trọng vừa được đưa vào sử dụng. Ngày 27/9, ba công trình trọng điểm tại tỉnh Ninh Bình đã được khánh thành, gồm nút giao Phú Thứ, nút giao đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A - đường sắt Bắc Nam, cùng trục đại lộ lễ hội và quảng trường Thời Đại tại Sun Urban City.

Trong đó, nút giao Phú Thứ - giao điểm của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và vành đai 5 Vùng Thủ đô - hoàn thành sau hơn hai năm thi công với tổng đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án về Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nút giao Phú Thứ. Ảnh: Ánh Dương

Quảng trường Thời Đại và trục đại lộ lễ hội dài 1,5 km, rộng 150 m cùng hệ thống nhạc nước trở thành không gian công cộng chủ đạo của Sun Urban City. Công trình hoàn thiện sau 6 tháng, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang với tổ hợp 8 tòa căn hộ Art Residence, khu nhà phố, biệt thự Kim Ngân -Kim Tiền theo phong cách kiến trúc kết hợp Á - Âu.

Anh Hoàng Hà, một khách du lịch từ Hà Nội, chia sẻ: "Khu đô thị có quy hoạch thông minh, cuối tuần có pháo hoa, chợ đêm. Tôi dự tính sẽ đầu tư một căn hộ ở đây để làm second home kết hợp khai thác cho thuê".

Quảng trường Thời Đại - một trong những tâm điểm lễ hội và giải trí mới của Ninh Bình. Ảnh: Ánh Dương

Ninh Bình đang tập trung đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông giữa các đô thị Phủ Lý, Hoa Lư, Nam Định, và phát triển các khu đô thị gắn với di sản, ga đường sắt tốc độ cao. Các dự án hạ tầng lớn trong tương lai như đường sắt cao tốc Bắc Nam, sân bay thứ hai Vùng Thủ đô, sân bay Ninh Bình dự kiến tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực.

Song Anh