Điểm nhấn quy hoạch tại phân khu mới của Sun Urban City

Ninh BìnhFlora Avenue nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Sun Urban City, bao bọc bởi mạng lưới giao thông trọng điểm, tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác thương mại.

Vị trí trung tâm liên kết

Phân khu Flora Avenue giữ vai trò nút giao kết nối trong tổng thể quy hoạch Sun Mega City - quần thể sở hữu 3 đô thị thành phần gồm Sun Urban City, Sun River City và Sun Legacy City.

Tuyến 36 m chạy xuyên tâm phân khu này liên thông trục Võ Nguyên Giáp và tuyến 32 m, mở hướng về Lê Duẩn - nút giao Liêm Tuyền. Tư đây, cư dân có thể tiếp cận nút Phú Thứ, vành đai 5 và đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tương lai.

Bổ trợ cho kết nối nội khu, đường 32 m theo hướng Đông - Tây kết nối Flora Avenue với chuỗi công viên và đại lộ lễ hội qua tuyến Điện Biên Phủ, đồng thời liên kết hai đô thị thành phần. Mạng lưới này gia tăng khả năng tiếp cận và tiềm năng khai thác thương mại.

Ảnh phối cảnh nhà phố thấp tầng bên đại lộ hoa. Ảnh: Sun Property

Đại diện Sun Group cho biết, quy hoạch của Flora Avenue không chỉ là bài toán tổ chức và sắp đặt từng căn nhà, tuyến phố mà còn cho thấy cách xây dựng không gian hài hòa nhịp sống vừa sôi động, vừa yên bình tại khu đô thị.

Được bố trí theo trục đại lộ hoa rộng 98m, quy mô hơn 10ha, những dãy nhà phố, biệt thự phong cách Indochine, phủ xanh bóng cây, hình thành không gian sống vừa yên bình, vừa hòa hợp với thiên nhiên.

Trong khi đó, cặp tháp Park Residence và Road Residence nằm trên hai trục chính. Park Residence hướng ra tuyến 32 m, đối diện bộ ba công viên Sun World, công viên thể thao, công viên sinh thái. Road Residence nằm trên mặt tiền trục 36 m, gần công viên văn hóa, tạo lợi thế đón dòng khách.

Phối cảnh các tòa căn hộ cao tầng tại dự án. Ảnh: Sun Property

Hệ tiện ích nội khu gồm trường mầm non, tiểu học, liên cấp 1-2-3, trường nghề, trung tâm người cao tuổi và ba vườn nội khu mang dấu ấn bản địa, giúp cư dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu ngay trong bán kính đi bộ.

Lợi thế cảnh quan cùng triển vọng đầu tư

Theo Sun Group, vị trí hội tụ các yếu tố "cận thị - cận giang - cận lộ" giúp Flora Avenue tạo lợi thế đầu tư và tích sản bên cạnh nhu cầu an cư.

Những căn nhà phố và biệt thự tại đây vừa sở hữu tầm nhìn cảnh quan vừa nắm giữ ưu thế vị trí. 410 mẫu nhà độc bản cùng mặt tiền rộng 4-8 m giúp gia chủ tùy biến linh hoạt công năng, vừa thuận tiện cho an cư, vừa có thể chuyển đổi sang khai thác kinh doanh dịch vụ hoặc lưu trú. Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ sớm hình thành những tuyến phố thương mại đón dòng khách đổ về đại lộ hoa.

Thiết kế nhà phố Flora Avenue tối ưu khai thác thương mại. Ảnh: Sun Property

Anh Đặng Nam (một nhà đầu tư tại Hà Nội), cho biết, với mức giá khoảng 6-7 tỷ đồng một căn townhouse và chính sách chiết khấu lên đến 25%, sản phẩm được đánh giá có tính cạnh tranh so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, bộ đôi căn hộ Park Residence và Road Residence được kỳ vọng mang lại tiềm năng khai thác cho thuê nhờ vị trí gần các công viên và nằm trên những trục giao thông chính của khu đô thị.

Dòng khách hiện hữu từ chuỗi tiện ích đã đi vào vận hành. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện Sun Group cho biết, triển vọng dài hạn của Flora Avenue gắn với quá trình hình thành trung tâm mới ở phường Hà Nam, Ninh Bình nơi tập trung hệ thống đại học, bệnh viện quy mô. Trong bức tranh đó, Sun Urban City định vị là điểm đến giải trí - thương mại nổi bật với loạt công trình tiện ích đã vận hành ổn định như trục đại lộ lễ hội và quảng trường thời đại, công viên nước Sun World, công viên thể thao,...

Sau các phân khu đã ra mắt, Flora Avenue bổ sung thêm lựa chọn ở, kinh doanh trong hệ sinh thái Sun Urban City. Yếu tố quy hoạch, kết nối và tiện ích đồng bộ được xem là nền tảng để sản phẩm tích lũy giá trị theo thời gian.

Song Anh