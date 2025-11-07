Điểm nhấn ngày hội trải nghiệm dòng xe Volkswagen

Volkswagen Việt Nam ra mắt dòng xe mới, thu hút gần 5.000 người tham dự, lái thử, bảo dưỡng xe và 80 đơn hàng ký kết tại sự kiện Volkswagen Experience Day, hôm 31/10.

Ngày hội trải nghiệm dòng xe Volkswagen được tổ chức tại công viên Bờ sông Sài Gòn, gồm hàng loạt hoạt động nhằm thu hút người dùng, giới truyền thông tại Việt Nam. Hãng Đức tổ chức màn drift xe trên sân khấu, sử dụng mẫu Golf phiên bản GTI và R Performance 4Motion. Sự kiện này có sự xuất hiện của thủ môn Patrik Lê Giang, một chủ sở hữu xe Volkswagen Golf trong 15 năm.

Sự kiện Volkswagen Experience Day tại TP HCM. Ảnh: VW

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ sự kiện cũng trưng bày toàn bộ dải sản phẩm đang kinh doanh, từ các mẫu SUV như Touareg, Teramont, Tiguan, Teramon X, Teramon President, đến mẫu MPV Viloran. Người tham dự có cơ hội lái thử các dòng xe trên sa hình, mô phỏng điều kiện thực tế như đường trơn, gồ ghề, phanh gấp... Trong khuôn viên sự kiện, hãng bố trí hai chiếc Mobile Service để kiểm tra, bảo dưỡng nhanh, phục vụ các chủ sở hữu xe.

Ở gian hàng phụ kiện, chăm sóc xe, ban tổ chức giới thiệu các ưu đãi, giải pháp tài chính linh hoạt để tư vấn cho người quan tâm. Khách mua xe trong hai ngày sự kiện sẽ được tặng phim cách nhiệt Super Hi-Kool Beyond Ceramic, gói dịch vụ OCP 2 năm, phí bảo hiểm Liberty ưu đãi 1% và cứu hộ không giới hạn. Năm khách hàng đầu tiên còn nhận thêm gói chăm sóc Gtechniq S18 trị giá hơn 10 triệu đồng.

Dàn xe Volkswagen cổ tại sự kiện. Ảnh: VW

Sự kiện tạo điểm nhấn với dàn xe cổ của Volkswagen, gồm các mẫu như "con bọ" Beetle, Kombi, Golf Mk1... Theo hãng, sự kiện thu hút hơn 5.000 khách tham quan, gồm giới truyền thông, 400 lượt tham gia lái thử và 200 khách đưa xe đến bảo dưỡng. Sau hai ngày, hãng này thống kê có 80 đơn hàng được ký kết.

Các phiên bản Golf tại sự kiện

Điểm nhấn quan trọng của Volkswagen Experience Day là sự xuất hiện của 6 phiên bản Golf, chia thành 3 nhóm: Golf 1.5 eTSI, Golf GTI và Golf R Performance 4Motion. Trong đó, Golf 1.5 eTSI đánh dấu bước chuyển điện hóa cho Volkswagen với động cơ mild hybrid; bản GTI và R Performance 4Motion mang chất thể thao. Các dòng xe này được phát triển trên nền tảng MQB Evo của Volkswagen, đi cùng hộp số DSG 7 cấp.

Ba phiên bản Golf 1.5 eTSI sử dụng động cơ mild hybrid đầu tiên của hãng tại Việt Nam, công suất 103 mã lực. Các điểm nhấn của dòng xe này có: khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp hệ giải trí MIB3, đèn viền nội thất 30 màu, ghế thể thao, vô-lăng bọc da.

Các phiên bản xe Volkswagen Golf. Ảnh: VW

Với phiên bản GTI, điểm nhấn có động cơ 2.0 TSI, công suất 243 mã lực và sức kéo 370 Nm. Hệ thống treo thể thao GTI đi kèm phanh hiệu năng cao màu đỏ. Logo GTI cũng xuất hiện ở ghế da, vô-lăng, bảng đồng hồ trung tâm và đèn nội thất 30 màu.

Phiên bản Golf R Performance sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất cực đại 318 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, tốc độ tối đa 270 km/h. Hệ thống treo DCC (Dynamic Chassis Control) có 5 lựa chọn: Comfort, Normal, Sport, Race và Individual – tùy biến theo phong cách người lái. Logo R gắn trên ghế thể thao ArtVelours hai tông màu xanh và xám, vô-lăng có nút "Race", viền trang trí màu xanh dương và bàn ga, phanh bằng thép không gỉ.

Volkswagen Golf 1.5 eTSI có phiên bản Life, Style, R-Line giá lần lượt 798 – 989 - 998 triệu đồng. Golf 2.0 TSI GTI Lite giá 1,288 tỷ đồng. Golf 2.0 TSI GTI Performance giá 1,468 tỷ đồng và phiên bản R Performance 4Motion giá 1,898 tỷ đồng.

Volkswagen Golf đang được phân phối tại hệ thống 20 đại lý Volkswagen chính hãng trên toàn quốc.

Quang Anh