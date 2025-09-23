Điểm nhấn kiến trúc, nội thất căn hộ cao cấp Diamond Sky

TP HCM296 căn hộ Diamond Sky có kiến trúc bán cổ điển cùng nội thất cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về không gian sống.

Diamond Sky là tổ hợp căn hộ - thương mại nằm tại trung tâm khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), quy mô gần 2 ha, gồm 296 căn hộ và 7 shophouse, mật độ xây dựng khoảng 40%. Phần không gian còn lại được dành cho mảng xanh, mặt nước và các hạng mục sử dụng chung. Dự án tích hợp khối đế thương mại phía dưới, liên kết với hệ tiện ích nội khu giúp cư dân thuận tiện sử dụng dịch vụ cho nhu cầu sống, giải trí, thư giãn.

Diamond Sky là dự án căn hộ tích hợp trung tâm thương mại. Ảnh: VPG

Mặt đứng công trình sử dụng ngôn ngữ kiến trúc bán cổ điển, nhấn ở ban công vòm, đường gờ chỉ kết hợp mảng kính lớn. Cách tổ chức tỷ lệ hình khối nhằm tăng khả năng thu ánh sáng tự nhiên cho không gian ở. Tại ban công căn hộ, đơn vị phát triển thiết kế cửa sổ kích thước rộng kết hợp loggia để tận dụng thông gió chéo. Một số căn nhìn về sông Sài Gòn và các mảng cảnh quan của khu đô thị.

Danh mục sản phẩm tại dự án gồm căn hộ 1-3 phòng ngủ và 4 căn penthouse giới hạn. Trong đó, căn một phòng ngủ ưu tiên diện tích sinh hoạt chung cho 1-2 người; căn hai phòng ngủ phục vụ gia đình nhỏ, tăng diện tích sử dụng và bếp - ăn liên thông phòng khách. Căn 3 phòng ngủ chia tách không gian riêng - chung rõ ràng, chú trọng thông thoáng tự nhiên cho phòng ngủ. Các căn penthouse có diện tích lớn hơn, bố trí nhiều phòng chức năng và không gian ngoài trời tùy vị trí.

Phối cảnh thiết kế và nội thất bên trong căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án. Ảnh: VPG

Không gian bên trong căn hộ được thiết kế vuông vắn, hạn chế góc thừa để tối ưu diện tích sử dụng. Phòng khách - bếp - ăn thường tổ chức liên thông; khu giặt phơi đưa vào loggia nhằm giảm ảnh hưởng tới khu ở. Các phòng ngủ bố trí sát mặt thoáng để tiếp cận ánh sáng tự nhiên; phòng vệ sinh ưu tiên thông gió cơ khí, một số căn có cửa sổ tự nhiên tùy vị trí. Ngoài ra, Van Phuc Group cho biết, chiều rộng cửa ra ban công và chiều cao mảng kính được tăng so với tiêu chuẩn phổ biến để cải thiện tầm nhìn và độ chiếu sáng ban ngày.

Đơn vị phát triển dự án cũng chú trọng đến nội thất theo hướng tiêu chuẩn cao cấp. Cụ thể, vật liệu bền và dễ vệ sinh ở khu bếp, sàn khu sinh hoạt dùng gạch/ đá theo từng mẫu căn; nẹp và phào trang trí được tối giản để tạo cảm giác sang trọng. Ở những căn diện tích lớn, khu bếp có thể tách riêng bếp nóng - bếp lạnh; đảo bếp bố trí thêm ổ cắm âm và ngăn kéo dụng cụ.

Về màu sắc, các căn hộ ưu tiên gam màu trung tính, bề mặt đơn giản để không gian gọn gàng và thoáng mắt hơn, đặc biệt với diện căn có diện tích vừa và nhỏ.

Đơn vị phát triển bố trí không gian và nội thất theo nhu cầu sử dụng. Ảnh: VPG

Dự án sử dụng hệ thống thiết bị nội thất từ các thương hiệu châu Âu. Phòng bếp trang bị thiết bị Bosch, Teka; phòng tắm sử dụng thiết bị Grohe, Hansgrohe. Vật liệu hoàn thiện gồm gỗ An Cường, gạch Baldocer, Eurotile. Hệ thống điện, chiếu sáng từ Panasonic, Schneider, Philip.

Ngoài ra, cư dân Diamond Sky còn được thừa hưởng hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi tràn bờ công nghệ điện phân muối, sky bar/lounge trên cao, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, vườn thượng uyển, khu vui chơi trẻ em. Tiện ích khối đế gồm trung tâm thương mại và các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí. Cư dân cũng thuận tiên tiếp cận các tiên ích của khu đô thị như hồ cảnh quan rộng 16 ha, công viên ven sông, bến du thuyền, quảng trường nhạc nước...

Song Anh