Điểm nhấn kiến trúc, ánh sáng tại khu đô thị 176 ha Thanh Hóa

Công nghệ chiếu sáng hiện đại, hệ cảnh quan theo chủ đề văn hóa Đông Sơn trên Đại lộ Ánh sáng và Công viên Ánh sáng tạo điểm nhấn cho khu đô thị Eurowindow Light City.

Theo đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding, hình tượng chim Lạc, trống đồng, ngọn lửa trong văn hóa Đông Sơn được sử dụng làm chủ đề chính, xuất hiện xuyên suốt dọc tuyến Đại lộ Ánh sáng và khu vực Công viên Ánh sáng của khu đô thị. Những hình ảnh này được thể hiện bằng công nghệ chiếu sáng hiện đại bậc nhất như 3D, spotlight, laser...

Đại lộ Ánh sáng mô phỏng di sản văn hóa Đông Sơn

Đại lộ Ánh sáng bắt đầu bằng hình ảnh Chim Lạc giang cánh đón bình minh tại hai cổng ở phân khu Bình Minh và phân khu Ánh Trăng. Dọc Đại lộ có 10 cụm công trình ánh sáng được sắp đặt theo 4 chủ đề gồm Dòng sáng nắng vàng, Tháp ánh sáng, Suối tre mơ màng và Chim Tiên khổng lồ, kết hợp công nghệ trình diễn 3D mô phỏng cánh chim Lạc vươn cao trên bầu trời thể hiện khát vọng vươn lên.

Ánh sáng được bố trí thành từng cụm chủ đề dọc Đại lộ Ánh sáng. Ảnh: Eurowindow Light City

Điểm nhấn khác là 14 cổng chào chim Lạc và trống đồng. Theo chủ đầu tư, công nghệ ánh sáng tại đây cho phép phản hồi theo chuyển động của cư dân, du khách, hướng đến trải nghiệm tương tác thay vì chỉ trưng bày tĩnh.

Bên cạnh đó, 4 cây cầu đi bộ chủ đề "Chim Tiên" nối giữa hai tuyến phố thương mại được bố trí như các điểm check-in, đồng thời tăng liên thông dòng khách.

Cảnh quan dọc tuyến ưu tiên bóng mát, thảm xanh và tiểu cảnh. Đại lộ Ánh sáng kết nối loạt tiện ích công cộng như Công viên Ánh sáng, khu thể thao, bể bơi, rạp chiếu phim, không gian đọc sách, sân tập golf, bến kayak...

Công viên Ánh sáng với trải nghiệm tương tác hiện đại

Công viên Ánh sáng được bố trí tại khu vực trung tâm kề bên Đại lộ Ánh Sáng, được phát triển theo lộ trình trải nghiệm tương tác với bốn chặng: Chim Lạc nhặt nắng, Bí ẩn trống đồng, Muôn luồng ánh sáng, Ánh sáng bất tận. Mục tiêu là đưa chủ đề di sản vào hoạt động giải trí của cư dân và du khách.

Công viên Ánh sáng ứng dụng công nghệ chiếu sáng và tương tác tiên tiến, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo cả về thị giác lẫn cảm xúc. Ảnh: Eurowindow Light City

Về kiến trúc, trục Đại lộ Ánh sáng đi qua 7 không gian với các phong cách khác nhau, từ Địa Trung Hải (Italy, Hy Lạp), Nhật Bản, Pháp cổ điển - tân cổ điển, Đông Dương đến Art Deco. Cách tiếp cận đa phong cách nhằm tạo nhận diện riêng cho từng phân khu.

Khu đô thị quy mô gần 176 ha, nằm tại phường Nguyệt Viên, hướng tới mô hình thành phố hiện đại ven sông Mã. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Eurowindow Light City đầu tư, phát triển bởi Eurowindow Holding.

Phối cảnh khu đô thị Eurowindow Light City. Ảnh: Eurowindow Light City

Chủ đầu tư kỳ vọng, khi đi vào vận hành, Đại lộ Ánh Sáng sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cư dân, trở thành công trình biểu tượng và điểm check-in mới của Thanh Hóa. Không gian này cũng sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ, qua đó tác động tích cực đến giá trị bất động sản khu vực lân cận.

Song Anh